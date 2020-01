IO! Ammiro un uomo tranquillo e serio come. Bonaccini che idealmente contrappongo a quel. Clown malefico che..con cattiveria crescente attraversa queste spendide terre sperando. Solo. Di. Poterle aggiungere al suo elenco. Giusto x far. Cadere il. Governo… Spero che gli Emiliano romagnoli questo lo. Abbiano percepito.Bonaccini è una persona seria ha governato bene e soprattutto ha condotto una campagna elettorale corretta e rispettosa nei confronti degli avversari politici .Mai una parola fuori posto havparlatto dei suoi progetti e ha ricordato agli Emiliani tutto il suo operato con dati e fatti concreti senza autoesaltarsi e senza abbandonarsi ad atteggiamenti arroganti e supponenti .Una persona competente e responsabile.

BOLOGNA – “Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni”. L’endorsement per il leader della Lega (non candidato) e per la candidata leghista alle elezioni in Emilia-Romagna arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna reduce da un trapianto di midollo osseo per battere la leucemia che lo ha colpito l’estate scorsa. Una mossa che spacca la tifoseria e di fronte alla quale Stefano Bonaccini commenta che Sinisa “sostiene chi gli pare. L’unica cosa che gli auguro è di vincere la partita più importante che sta combattendo. Per lui, per la sua famiglia e per tutte le persone che gli vogliono bene. Tra cui c’è anche il sottoscritto”.

Nell’intervista concessa al Resto del Carlino l’allenatore serbo del Bologna dice: “Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna”. La Lega ovviamente incassa soddisfatta (“Grazie Sinisa Mihajlovic, grande campione, uomo coraggioso” twitta Salvini), ma nei social in dibattito infuria con valanghe di messaggi alle trasmissioni calcistiche delle radio cittadine. Una dichiarazione di voto che fa discutere, da “cartellino rosso” scrivono in tanti. Chi non si scandalizza, “ha sempre professato le sue idee politiche, le sapevamo”, chi invece s’indigna.

Il sindaco di Bologna Virginio Merola, risponde rimarcando la differenza tra la sua città, amministrata dal centrosinistra e le amministrazioni della Lega. “Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la cittadinanza onoraria a Sinisa. I Consigli comunali della Lega l’hanno negata alla senatrice Segre e hanno negato in alcuni casi che gli studenti potessero andare in visita ai capi di concentramento. Caro Sinisa, questa è la democrazia, benvenuto a Bologna”.

Su Instagram il senatore centrista Pier Ferdinando Casini scrive: “Non condivido per nulla i giudizi politici di Mihajlovic ma la mia stima per l’allenatore e l’uomo non cambia! Forse dovrebbe conoscere anche Bonaccini…”.

Nei social lo scontro è acceso. Ecco alcuni dei messaggi: “Per me rimane sempre il mio Allenatore, però non capisco perché palesare così la sua idea che già magari tutti immaginavamo ,ma dirlo è diverso”. “Ma l’allenatore del Bologna non dovrebbe fare l’allenatore del Bologna?”. E ancora: “Caro Sinisa, l’Emilia Romagna è una terra accogliente e solidale. Le sue strutture medico ospedaliere sono tra le più avanzate ed efficienti come Lei ha potuto purtroppo sperimentare nella terribile malattia che la sta colpendo. Non le si chiedeva riconoscimento, né tanto meno di rinunciare alle sue idee politiche già per altro professate in altri contesti, ma solo di rispettare quelle altrui, in particolare dei tanti tifosi del Bologna, io non sono tra questi, che non la pensano come lei”.

E Zaytsev: “E’ Bonaccini il mio presidente”

Se Mihajlovic si schiera a favore di Borgonzoni, lo “Zar” della pallavolo Ivan Zaytsev sceglie Stefano Bonaccini: “E’ lui il mio presidente”, ha scritto stamane su Facebook postando un selfie assieme all’attuale governatore. Zaytsev non è nuovo a posizioni anti-salviniane: era sceso in piazza con le Sardine nella manifestazione a Modena.

Le donne calciatrici: “Noi votiamo Bonaccini”

“Come donne, come sportive, non possiamo stare immobili e in silenzio, è il momento di dire la nostra. Siamo state coraggiose fin dai primi calci a un pallone e proviamo ad esserlo ancora” commenta Roberta Li Calzi, consigliera comunale Dem e calciatrice. Di qui l’appello delle calciatrici dell’Emilia-Romagna a sostegno di Stefano Bonaccini, che in poche ore ha già raccolto numerose adesioni. “Ci sono momenti in cui esporsi non solo e giusto, ma e necessario, se si vuole continuare a vivere in una Regione dove tutte le persone possano sentirsi a casa – si legge – Per lo sport, nel 2018-2020, la Regione ha stanziato 6,75 milioni di euro, destinandoli alla promozione della pratica sportiva: il 60% in piu rispetto al triennio precedente. Per riqualificare 141 impianti presenti in tanti Comuni, la Regione ha varato il piu grande piano di investimento nell’impiantistica sportiva che l’Emilia-Romagna abbia mai conosciuto. Queste non sono parole, ma fatti. Un impegno concreto su un tema cosi importante”.

E PER CHIUDERE! C’è chi ha detto “mai col partito di Bibbiano”, c’è chi è convinto che si possa speculare sulle difficoltà delle famiglie, solo per fini elettorali. Difendiamo la comunità di Bibbiano, perché così difenderemo l’Emilia Romagna da una destra deviata che si nutre di odio e cerca di far crescere i suoi consensi solo con slogan autoreferenziali. Grande Presidente Bonaccini!

L'endorsement di Sinisa a pochi giorni dalle elezioni spacca la tifoseria e scatena le reazioni nei social di tutto il mondo sportivo. Bonaccini: "Vinca la sua partita più importante, io gli voglio bene"

