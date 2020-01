UN DATO INCONTESTABILE DI CUI TARDIAMO A PRENDERNE ATTO.

Mi chiedo:siamo tutti testimoni del nostro tempo e conosciamo, quindi, la situazione nella quale versano sia il Paese che le nostre famiglie. Abbiamo contezza, inoltre, che ci troviamo all’interno di un tunnel senza fine, privi peraltro di prospettive per il nostro futuro.

Ed allora, di quale particolare evento e di quanto tempo ancora abbiamo bisogno per riconoscere che il migliore ed il più avanzato e proficuo Governo degli ultimi 20 anni è stato quello dei 1000 giorni presieduto da Renzi ?

E di cos’altro ancora necessitiamo per bollare a vita come “impresentabili”, non già gli esponenti degli altri Partiti, ma tutti coloro che pur facendo parte dello stesso schieramento politico ne sono stati gli autentici affossatori ?

Aspettiamo forse di leggere tra qualche anno questa sacrosanta verità sui libri di storia ? Che ce lo certifichi il “dottore” ?

Non è sufficiente guardarsi in giro, osservare la decadenza di tutti i valori che ci circonda, soppesare la valenza di coloro che lo hanno sostituito a Palazzo Chigi e comparare la situazione socio-economica e politica di ieri con quella odierna per rendersene conto ?

E’ davvero così difficile fare questo riscontro ed riconoscerlo, dando a Cesare quel che è di Cesare ? Di quale pallottoliere abbiamo necessità per verificarlo ? Di quali lenti per vedere quello che è del tutto evidente ?

Sino a quando ciò non avverrà e continueremo a pendere dai giudizi di qualche miserabile pennivendolo d’accatto e/o a farci condizionare dalla propaganda strumentale di quale consorteria, dalle fake news o dalle parole di vecchie cariatidi od emergenti personaggetti politici da quattro soldi rinunciando di fatto ad esercitare il nostro libero arbitrio, non premiando competenza e capacità, dall’attuale, penosa ed incerta situazione non ne usciremo mai fuori. Continueremo ad essere foglie secche in balia del vento. Non ci vuole la chiromante per presagirlo.

Ciò per dire che la responsabilità di quel che accade è nostra, di ciascuno di noi, della nostra superficialità ed indifferenza, e non sicuramente del destino cinico e baro.

