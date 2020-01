La politica è una cosa seria: urlare “via le concessioni” serve solo a prendere un like su Facebook. Chiediamo i danni ad Autostrade, facendo fare più manutenzione e abbassando i pedaggi ma non mettiamo a rischio le casse dello Stato, i posti di lavoro e la credibilità internazionale dell’Italia.

Abolire la prescrizione significa trasformare i cittadini in colpevoli a vita: è indegno del Paese del Beccaria.

“Abbiamo fatto nascere questo esecutivo tra mille problemi, volevamo evitare che il Paese andasse verso i pieni poteri a Salvini e uscisse dall’euro.

Tra andare a sbattere e fare un governo di emergenza abbiamo scelto la seconda opzione”.

Emmanuel Macron è oggi il vero leader politico in Europa. E le elezioni presidenziali in Francia previste per il 2022 saranno cruciali. Se Emmanuel Macron verrà rieletto, si riaffermerà senza dubbio come leader europeo e quindi come baluardo contro il populismo.

Vogliamo spingere l’Italia a tornare a crescere, sviluppando, per cominciare, un nuovo piano infrastrutturale. E mi impegno a costruire, con i movimenti nostri alleati, tra cui “La République en Marche”, una nuova politica progressista per il Rinascimento europeo.Sarà molto dura, ma giuro che in fondo, riusciremo a far capire, che in un modo diverso dal passato di fare politica, è possibile! Abbiamo solo il 5% nei sondaggi, è vero, ma il nostro obiettivo è diventare, come “La République en Marche” – che pure ha esordito con sondaggi piuttosto bassi – uno dei partiti più importanti in Italia.

DICE RENZI La mia ambizione (che sicuramente e anche la nostra sostenitori di ITALIA VIVA non è relativa alla persona, ma al nostro Paese. Continuo a viaggiare per tenere lezioni, studiare nuove idee, affrontare nuove sfide. Ma la mia (e nostra) vera ambizione è il risveglio italiano.Il risveglio comincia con la scuola di base. È necessario guardare lontano ma occorre materiale umano per raggiungere quelle distanze

Risveglio italiano che tarda ad arrivare. E, se il 26gennaio, vince la lega, ci possiamo rassegnare. Tanto rumore per nulla. Vanificato(quasi) il tentativo, mal riuscito(sembra) di neutralizzare l’avanzata della dx estrema. Mah, crediamoci ancora, nonostante i segnali poco incoraggianti.MA! Non credo che ci saranno cambiamenti di governo dopo queste elezioni. E in ogni caso è ciò che spero. Penso che decideranno solo il futuro dell’Emilia-Romagna. Al Paese serve un governo che stabilizzi il quadro e non esasperi le tensioni: e l’Italia vale più delle legittime simpatie o antipatie. La politica si fa col sentimento, non col risentimento

Io sono orgoglioso di sostenere Renzi ed Italia Viva parla di cose concrete argomenta con competenza i vari problemi l’altro l’ex non sa nulla di politica è un pifferaio,ma nessuno però che dica che la logica di salvini”arrestano me è tutti i cittadini perché vogliamo un parse più libero e felice” è semplicemente inaccettabile,eversiva. “Tu sei accusato per un reato e vai a processo. Punto”

E!Quando ci si renderà conto che demonizzare Renzi è stato un autogol! Se passava il famoso “referendum” oggi in Italia si starebbe senz’altro meglio. Matteo Renzi tu sei sempre il nostro faro, che il pifferaio Salvini un giorno,verrà assunto da un bel circo e l’Italia comincerà a ricordarsi che abbiamo un grande Leader :Renzi il Magnifico! perché Renzi ha delle valide capacità argomentative , valide perché basate sui fatti ( VERI). Il populismo dice ciò che gli ” ignoranti” ( coloro che ignorano i fatti reali) vogliono sentirsi dire!

Come si può vedere dalla scarsità di interessi nazionali, in questo povero Paese gli argomenti politici importanti non interessano quasi a nessuno. Siamo tutti attenti alle scampanellate di Capitan Fracassa e Soci! Eh sì, l’ignoranza ci seppellirà.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo