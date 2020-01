RENZI “Provo rispetto umano per Di Maio: il mondo politico è pieno di miracolati che ottengono dal leader posti e incarichi. Quando sei al top tutti ti adulano, quando perdi tutti ti massacrano. Di Maio conoscerà l’amaro sapore che ha l’ipocrisia degli ex amici: nulla di nuovo sotto il sole, è capitato anche ad altri. E ancora capiterà”

Vero, i peggiori nemici nel partito, in questo aveva ragione nel suo discorso, che ho trovato il più sincero mai pronunciato da lui. Aldilà di ovvie constatazioni sulla sua statura politica , non fatico a credere ad una sua grande amarezza …ma il tempo è galantuomo e questo ha seminato quando incitava all’odio non esitando a diffamare…forse imparerà qualcosa, chissà…

Quanta verità in queste parole. Quando lo hai provato sulla tua pelle nessuno a prendere le distanze e a riconoscerlo. Basta avere le spalle larghe e attendere con pazienza il riconoscimento di ciò che, in onestà, si è fatto. Il tempo è sempre galantuomo.Il tempo e presto ti darà ragione, le cose fatte hanno lasciato il segno positivo i risultati purtroppo non si sono visti subito, ma si sa che un provvedimento riformista ha bisogno di tempo per vedere i risultati ed i benefici.

Hai ragione da vendere. Quando eri il rottamatone tutti ti ammiravano e stimavano. Poi sei andato al potere e oltre ad essere adulato hai suscitato anche molta invidia soprattutto da parte di quelli del tuo ex partito che non ti perdonavano di essere arrivato dove eri arrivato. Come si permette questo giovincello di prendersi quello x cui noi stiamo lì da anni? Arriva lui e ci toglie il giocattolo dalle mani? Poi hai cominciato a perdere consensi e ti hanno massacrato.

Gli opportunisti si comportano proprio così, purtroppo sono tanti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo