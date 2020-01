IERI SERA IN TV E ANDATA IN ONDA UNA GRANDE LEZIONE DI VERA E BUONA POLITICA. MENTRE QUALCUNO ROSICAVA ! VERO CARO FORMIGLI!Grande Renzi! Complimenti alla tua intelligenza.

Grande Renzi! Troppa ignoranza, di politica, soprattutto. Nessuno sa cosa sia, non ci sono abituati, dopo Moro, e Berlinguer, chi ha fatto più politica? Trent’anni nel paese dei balocchi. Vai Matteo, unico leager politico presente in Italia.

Complimenti complimenti complimenti per l’intelligenza per la pacatezza per l’atteggiamento superlativo Renzi un balbettante Formigli attento solo a cercar di irretire un autentico leader ma non c è storia..Negli occhi di Formigli c’era un malcelato stato di irritazione e impotenza, non è riuscito neanche un attimo a realizzare il suo unico fine: mettere in imbarazzo Renzi . Grande Matteo ha saputo imporre il suo pensiero senza concedere nulla all’avversario. Formigli costretto in difesa. Nell’attuale panorama politico,Matteo Renzi, dimostra di essere un gigante.Avanti con forza e determinazione.

Formigli era molto sofferente e a tratti bilioso perché cercava continuamente di togliere la parola a Renzi senza riuscirci. Renzi è di un livello talmente superiore che non ha uguali.

Un vero gigante della politica. Prendete la domanda su Berlinguer e Craxi fatta da Formigli pensando di metterlo in difficoltà col gioco della torre ( che infantile frustrato il Formigli : guardava sempre in basso, interrompeva come faceva a scuola l’invidioso del primo della classe, per dire : ‘sì, sì anch’io questa la so’ (Formigli ha ricevuto una vera e propria lezione , di Politica, di comportamento ed educazione ed anche di giornalismo (ma come sono arrivati questi in TV?)). Riascoltate e soppesate quindi la risposta alla domanda Craxi-Berlinguer. Ebbene Renzi è riuscito in modo magnifico a descrivere i pregi di entrambi (non dimenticando però il giudicato , nel caso di Craxi) , e richiamandosi poi alla sua educazione giovanile ed all’ispirazione cattolica di sinistra ha praticamente fatto una sintesi mirabile, incredibilmente viva, dei tre filoni , le tre possenti correnti ideologiche e di pensiero ,che hanno attraversato potentemente ed drammaticamente tutta la Storia Repubblicana. Così facendo Renzi si è posto (non so quanto consapevolmente) come la sintesi vera, vivente di quei filoni di pensiero politico. E qui sta tutta la sua grandezza. (e quanto al fascismo non passi inosservato il suo giudizio, sia pure veloce e quasi involontario :’il Male Assoluto’).

Competenza, lucidità, conoscenza scenario politico nazionale e mondiale, e, che dire: è l’unico sullo scenario italiano.Non c’è storia Renzi è il migliore politico che l’Italia possa esprimere. Sentire le sue analisi sulla politica nazionale e mondiale è per me un vero piacere. Non mollare, hai un popolo che ti segue e ti apprezza. Viva Renzi sempre.Mi chiedo quando Di Maio ministro degli esteri potrà parlare con tale chiarezza e conoscenza dello scenario politico mondiale come ha fatto Renzi ieri stasera. Per ora siamo a ” vogliamo la pace nel mondo”!

Quando si vuol.parlare di improvvisati della politica parliamone pure ma se volete parlare di persone con la stoffa da leader da statista in questo.momento nel panorama politico.italiano c’è solo Renzi e non.mi dispiacerebbe un avvicinamento.con Calenda anche lui di spessore

IERI SERA IN TV E ANDATA IN ONDA UNA GRANDE LEZIONE DI VERA E BUONA POLITICA. MENTRE QUALCUNO ROSICAVA ! VERO CARO FORMIGLI!Grande Renzi! Complimenti alla tua intelligenza. ultima modifica: da

