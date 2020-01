“La riforma Bonafede è un autogol per il Governo, distrugge il processo penale, non risolve il tema prescrizione, introduce sanzioni per i magistrati senza rendersi conto di come funzioni il servizio giustizia e delle carenze strutturali, della mancanza di risorse. Allontana la risposta della giustizia e l’accertamento della verità”.

A bocciare la riforma è Cosimo Maria Ferri, parlamentare di Italia Viva,componente della Commissione Giustizia della Camera.

“Con questa riforma non solo rimane il processo senza fine, ma sarà difficile fare un processo, non tutela le persone offese né introduce garanzie per gli imputati. È una riforma incompatibile con il processo penale accusatorio, Bonafede abbia allora il coraggio di dire: ‘Voglio tornare al vecchio rito’, sarebbe più coerente”, conclude Ferri.

Prescrizione, Ferri: "La riforma Bonafede è un autogol per il governo"

