ANCORA MINACCE A GRATTERI

Nel silenzio di quasi tutti i media la ‘ndrangheta mette sotto tiro il procuratore antimafia Gratteri.

Se i giornali dessero meno spazio alle buffonate di Salvini e si concentrassero su chi arresta 350 ‘ndranghetisti (il più grande blitz dopo il maxiprocesso), forse oggi Gratteri non sarebbe così isolato e la ‘ndrangheta non oserebbe organizzare un attentato contro di lui.

Lo Stato c’è e sono state subito attivate misure di massima sicurezza, ma l’informazione non sta facendo la sua parte. Facciamolo noi!

Condividiamo, informiamo e dimostriamo che il popolo è dalla parte di Gratteri.

#NessunoTocchiGratteri

MA SERVE UNA VERA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PERCHÉ ! Senza una vera riforma della Giustizia

• Ad iniziare dagli ormai anacronistici e contraddittori codici di procedura, sia civili che penali, che vanno riscritti

• Senza una vera riforma della magistratura che non può continuare ad essere controllore ed a decidere su stessa

• NESSUNA RIFORMA DI STRUTTURA SARA’ MAI POSSIBILE IN ITALIA

• L’Ordine dei Giornalisti, i Media delle TV e della Carta stampata sono i i principali megafoni della Kasta dei magistrati, il mezzo più utilizzato per far uscire dalle Procure della Repubblica, notizie coperte da segreto istruttorio, prima ancora delle comunicazioni di garanzia e del pronunciamento dei GIP.

• Usciamo dalla genericità della velocizzazione dei processi;

• Questo non sarà mai possibile realizzarlo senza una riscrittura dei Codici, che ad ora sono solo l’effetto di emendamenti su emendamenti, che si sono sovrapposti in tutte le legislature a partire dal 1 gennaio 1948, dei vecchi Codici Rocco, funzionali allo stato totalitario del ventennio, che furono costituzionalizzati dai lavori della Assemblea costituente e che proprio per questo creano una giungla di interpretazioni e di contraddizioni sui quali i principi del foro possono facilmente portare in Cassazione all’annullamento delle indagini preliminari perché il fatto non sussiste o alla prescrizione del reato come è avvenuto finora.

ANCORA MINACCE A GRATTERI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo