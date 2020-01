È il Pd che si gioca tutto

La maggioranza ha usato le sue armi di distrazione di massa, un consiglio dei ministri è stato apparecchiato l’altro ieri sera per annunciare una riforma fiscale (il taglio del cuneo fiscale, per sei mesi, “sperimentale” – e surreale), il governo gioca le sue carte (in maniera plateale) e si percepisce l’incertezza nelle parole del premier Conte che afferma:

Una forza politica è una realtà associativa molto complessa e articolata e pensare che possa rimanere completamente depressa ove l’appuntamento elettorale non soddisfacesse le attese, sarebbe sbagliato. Non funziona così.

Cosa ha detto Conte? Bisogna come sempre decifrarlo. Il premier sta dicendo che anche in caso di sconfitta il governo non andrà a casa. Lo conferma in un passaggio successivo:

Le elezioni regionali non riguardano la sopravvivenza del governo, non sono un voto sul governo. È improprio pensare che la votazione della comunità emiliano-romagnola o calabrese possa riguardare l’azione di governo. Io confido che i risultati saranno positivi e che anzi possa derivare maggiore energia ed entusiasmo nell’azione di governo. Al di là del risultato, abbiamo preso un impegno di fronte al Paese, nella sede più autorevole che è il Parlamento, ed è un impegno che dobbiamo portare a termine.

Che cosa è questo? Mettere le mani avanti, porre le condizioni per restare a Palazzo Chigi. Quali condizioni? Nessuna, tranne quella di avere un certo appétit pour le pouvoir.

Domanda sul taccuino: il governo può davvero reggere di fronte a una sconfitta della maggioranza in Emilia Romagna? Proviamo a dare una risposta che non sia teorica, ma con i piedi per terra.

Prima di tutto, non è certo che la Lega conquisti la presidenza, anche se appare molto probabile una grande affermazione della lista, il primo posto, e anche questo sarebbe in ogni caso un risultato pesante. Se l’Emilia si tinge di verde ma la Lega non vince la sfida per la presidenza, l’idea di Conte è fragile ma tra le rovine fumanti l’esecutivo può stare ancora in piedi. E in caso di una vittoria totale di Salvini?

Il centro di tutto è il Partito democratico. I Cinque Stelle hanno già anticipato gli effetti del voto, le dimissioni di Luigi Di Maio in questo senso sono una mossa che ha senso: mi faccio da parte prima di essere travolto dallo tsunami dell’Emilia. Ma nel Pd in caso di sconfitta cosa accadrà? Nel mondo ideale della politica, quello che conserva una sua dignità, il segretario del Partito democratico dovrebbe prendere atto della sconfitta e dimettersi. Nicola Zingaretti sarebbe infatti di fronte a un disastro storico, la perdita dell’Emilia rossa sul piano del significato è gigantesca, equivale alla caduta di una nazione in guerra nelle mani del nemico. La caduta del muro dell’Emilia sarebbe l’innesco di una grande crisi, l’implosione dei Democratici e, naturalmente, un nuovo inizio dentro una fase di declino.

E il governo? Tutti i tentativi di farlo sopravvivere a un cataclisma politico – ripetiamo, teorico e tutto da verificare domani, quando si conteranno i voti veri – sono già in pieno svolgimento. Ma la domanda chiave riguarda il Pd: può reggere la prova di Palazzo Chigi la dirigenza di un partito che ha perso la guida del territorio che rappresenta la sua storia? La sola domanda conduce alla risposta: difficile, quasi impossibile.

