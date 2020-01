Nulla di nuovo sotto al sole..NEMMENO IL PASSATO

Nulla di nuovo sotto al sole… Da sempre i destini dei popoli vengono decisi dai governanti e chi sopra di loro senza chiedere ai popoli cosa ne pensano……. C’è chi decide…. E chi esegue gli ordini di chi decide….. Poi ci siamo noi a vari livelli… E di secoli in secoli millenni forse milioni di anni ripetiamo all infinito la stessa scena, da una parte chi opprime dall altra chi viene oppresso, stermini su stermini che il tempo copre di polvere dai racconti della Bibbia ad oggi…. Si parla sempre di Hitler ma dei morti del regime di Stalin, Mao, dei giapponesi in Cina nel 37, il Vietnam, la Cambogia di Polpot, e chi più ne ha più ne metta… Ma cosa non comprendiamo cambiano solo i modi sempre più sofisticati data la tecnologia ma è sempre la solita storia… Nulla di nuovo sotto il sole

E QUELLO CHE E SUCCESSO IN QUEL DI BOLOGNA IN QUESTI GIORNI E LA CONFERMA.

Qualcuno potrebbe parlare di mera propaganda o di goliardia. Eppure qui si va ben oltre. Non solo il comportamento adottato dai residenti risulta essere quello di chi si prepara a un linciaggio su pubblica piazza e a un processo sommario basato su parole e sentito dire anziché su prove; non solo Salvini, senza curarsi affatto della privacy di quelle persone, ha fatto ai presenti e a tutta Italia i loro nomi, chiedendo di di potersi introdurre in casa loro come se fosse un poliziotto con un mandato di perquisizione. Salvini si è presentato scortato dalla polizia, e risulta ancor più grave il fatto che le forze dell’ordine che lo accompagnavano non abbiano pensato di intervenire per fermare quella che era un’evidente violazione della privacy. Non ultimi, i giornalisti hanno ripreso affamati tutta la scena, senza nemmeno tentare di censurare, da deontologia, l’immagine del citofono e i nomi pronunciati, rischiando di causare successive ripercussioni sulla famiglia presa di mira da Salvini.

