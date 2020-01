Palazzo e Paese. Il problema del governo di minoranza

La maggioranza deve ovviamente sperare che questo scenario domenica notte non si realizzi. Deve pensare al meglio (una vittoria di Bonaccini) e prepararsi al peggio (l’affermazione di Bergonzoni e il trionfo di Salvini). Il meglio conduce quasi certamente (le elezioni non sono l’unico detonatore della legislatura) a un governo che va avanti; il peggio apre uno scenario caotico, comincerà una fase di “resistenza” di cui Conte è l’interprete giù in pista. Tutto il suo discorso infatti punta a parlamentarizzare la crisi politica. Sul piano formale il ragionamento del premier non fa una piega, i governi ottengono la fiducia in Parlamento – e gli unici voti/seggi di questa coalizione sono là, retrodati a un’era già finita – ma sul piano sostanziale le cose sono diverse e ben più significative perché con una eventuale vittoria del centrodestra in Emilia (e in Calabria, dove il risultato invece appare scontato), l’Italia sarebbe alle corde, con un governo di minoranza nel paese, una maggioranza di blocco parlamentare, una situazione da nevrosi con una nazione a tutta destra in cui il potere centrale è nelle mani dei partiti perdenti. Un disallineamento totale tra governati e governanti. Non a caso le democrazie mature fanno elezioni di medio termine (Stati Uniti) o usano con naturalezza e chiarezza le “snap elections”, le elezioni anticipate (Inghilterra, Giappone, etc.) per allineare rappresentanza e volontà popolare. Facciamo un po’ di conti, la destra oggi governa in: Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise, Umbria, provincia di Bolzano, provincia di Trento. Domenica sapremo chi governerà in Calabria e in Emilia Romagna. E il bilancio finale sul territorio è già chiaro e disegna un quadro politico diverso da quello del governo a Roma.

Il governo in ogni caso può andare avanti anche in caso di vittoria della Lega, il collante della poltrona e della legislatura è forte, Salvini inoltre può continuare a capitalizzare i voti e fare opposizione, ma per il futuro del Pd in realtà c’è una sola possibilità: non perdere per non finire.

Nota sul taccuino: mantenere questo stato di cose a Palazzo Chigi aumenta in maniera esponenziale il pericolo, reale e imminente, di un logoramento finale delle istituzioni (la metafora della pentola a pressione è quella più efficace). Alla fine, un bel giorno si andrà al voto, ma sulle macerie. Non conviene a nessuno.

Palazzo e Paese. Il problema del governo di minoranza ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo