Sardine: Parlano come ragazzi di terza elementare. M5S scheck vai avanti te che mi scappa da ridere

"I giornali campano con le sardine, fa piacere una piazza piena di ragazzi per bene. Non mi sembra però un fenomeno che stia cambiando la struttura ossea della politica italiana. Quando senti parlare qualcuno di loro, siamo sempre fermi alla terza elementare… quarto ginnasio". "Non sono convinto che si faccia politica andando in piazza un giorno sì e l'altro pure. Io da giovane andavo in piazza, ma mi sento più cittadino della repubblica ora: il sabato e domenica lavoro e pago le tasse", aggiunge. Capitolo M5S: "Ai miei occhi i Cinque Stelle sono un'entità misteriosissima. Non ho mai incontrato uno che ha votato Cinque Stelle. Se lo incontrassi, lo toccherei, chiederei 'come sei?'. La decisione di Di Maio? E' comprensibile, è incappato in una serie di difficoltà e ingorghi. Cosa possa succedere in termini politici… Sappiamo cosa Di Maio sappia o non sappia fare. Ma chi arriva? Crimi…".

Toccherà a Vito Crimi, nuovo capo politico, traghettare il Movimento verso l’assise di marzo: “senza strappi” ma, come ha spiegato al ‘Corriere’ il successore di Di Maio, “in continuità con il percorso che Luigi ha avviato e che io devo portare avanti alla luce delle criticità rilevate”. Nessuna decisione è stata ancora presa sulle ‘regole del gioco’ degli Stati Generali: sarà un vero congresso, con mozioni da votare, oppure un semplice luogo di dibattito? La prossima settimana i facilitatori del M5S si rivedranno per discutere degli aspetti organizzativi dell’appuntamento di marzo, che partorirà la nuova Carta dei Valori 5 Stelle.

Dopo il lungo silenzio, Beppe Grillo commenta il passo indietro di Luigi Di Maio con un breve (forse “troppo”, a detta di alcuni parlamentari M5S) post su Facebook: “Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori!”, scrive il garante pentastellato, nelle ore in cui il dibattito sul dopo-Di Maio sembra già entrare nel vivo.

L’appuntamento cerchiato di rosso sul calendario è quello degli Stati Generali (13-15 marzo), sede ‘congressuale’ in cui i pentastellati proveranno a ridisegnare il loro futuro assetto. Sono in tanti, nelle file grilline, a chiedere “collegialità”. Tradotto: un organo di vertice composto da più persone, che integri (o superi) la figura del capo politico. Ormai non sono più solo senatori e deputati ‘ribelli’ a invocare il pluralismo. Per esempio, Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Ue, invita a non cercare “il salvatore o la salvatrice”, perché “l’unica cura è il ritorno alla collegialità”.

Sardine: Parlano come ragazzi di terza elementare. M5S

