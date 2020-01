27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA: RIFLESSIONI SULL’ANTISEMITISMO, SUL NAZISMO, SUL SOVRANISMO.

Il ” GIORNO DELLA MEMORIA ” è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto e soprattutto per interrogarsi sul perché della SHOAH e della discriminazione sociale ( dell’uomo contro altri uomini ).

Sia l’ONU, con la risoluzione n° 60/7 del 1° novembre 2015, sia l’Italia, con la legge n° 211 del 20 luglio 2000, hanno istituito il ” GIORNO DELLA MEMORIA ” il 27 gennaio di ogni anno, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati e politici italiani nei campi nazisti.

OCCORRE NON DIMENTICARE:

Le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta a tutto il mondo l’orrore del genocidio nazifascista.

L’apertura dei cancelli di Auschwitz fece conoscere al mondo intero non solo molti sopravvissuti ( testimoni ) della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel LAGER NAZISTA.

Il ” GIORNO DELLA MEMORIA ” serve a non farci dimenticare il disastro prodotto dall’antisemitismo.

Tutto ciò deve, inoltre, servire a farci comprendere che la campagna fuorviante dei partiti politici, l’istigazione all’odio raziale, sono giochi di potere già noti che portano alla distruzione.

La giornata della memoria serve a ricordare che ogni giorno esistono tante piccole discriminazioni verso chi ci sembra diverso da noi.

La discriminazione verso chiunque è male.

E il male porta male, l’odio porta odio.

In politica si sentono tante parole di odio, di intolleranza ( vedi immigrazione ).

Si sente il linguaggio dell’uomo forte che vuole pieni poteri, il padre padrone.

L’antisemitismo è tornato in alcuni paesi europei.

Ad esempio in Italia: come è possibile che una sopravvissuta di AUSCHWITZ ( LILIANA SEGRE ) deve girare con la scorta?

Ci sembra tutto normale?

In Polonia i nuovi fascisti hanno manifeststo contro gli Ebrei.

Nei paesi del Nord Europa devastano i cimiteri ebraici.

L’antisemitismo è una ” BRUTTA BESTIA ” che bisogna fermare a tutti i costi e non permettere che cresca.

AUSCHWITZ deve essere un monito per tutti.

Con la speranza che il ” GIORNO DELLA MEMORIA ” ( e non solo quel giorno ) ci aiuti a ricordare, ascoltare, riflettere e soprattutto capire.

27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA: RIFLESSIONI SULL'ANTISEMITISMO, SUL NAZISMO, SUL SOVRANISMO.

