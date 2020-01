All’Emilia Romagna l’onore e l’onere di decidere se si sta in DEMOCRAZIA o DITTATURA

E’ prevedibile che mai come in questa circostanza il voto disgiunto si faccia sentire. A prescindere dal simbolo per cui ciascuno sceglierà di votare, dubito che la Bergonzoni – che non è Salvini – riscuoterà chissà quali consensi (vedasi anche l’esito delle Comunali di Bologna 2016, a cui il centro-destra pure aveva candidato la Bergonzoni, evidentemente buona per tutte le occasioni…I mugugni del duo nero, sono auspicabili per una questione di igiene metale. Non è più sopportabile applaudire 2 mentecatti che urlano contro l’Europa malvagia, perchè chiede di indicare sulla targhetta che nel nostro olio c’è OLIO.La difesa del made in Italy la deve fare e la fa Farinetti, che ha cervello e non ha bisogno di gradassate sovraniste.

Ma premetto che non so chi riderà stasera. Ad esser sincero non sono molto ottimista, ma sperare non costa nulla. Parliamo quindi per ipotesi: se oggi il Caudillo panzone padano dovesse perdere, vorrebbe dire che l’onda di piena è passata. E i partiti di maggioranza avrebbero 3 anni di tempo per consentire (ed agevolare… magari con buona elezione del PdR e nuova legge elettorale) il naturale deflusso delle acque.

Questo il vostro Sancho panzo padano lo sa bene… per questo è così nervoso.

Guardate che l’Emilia Romagna è in Italia, l’Italia è in Europa, l’Europa appartiene a questo mondo. E queste pulsioni, paure. crisi sono figli di una trasformazione sociale ed economica, che avviene in pochi anni, mai vista dal genere umano. Milioni di posti di lavoro cancellati da una automazione incredibile, centinaia di milioni di posti di lavoro in paesi considerati sottosviluppati, disuguaglianze in fortissimo aumento tra paesi, tra continenti, all’interno delle stesse nazioni. La campagna elettorale di Salvini potrebbe andare bene nei quartieri popolari americane, viene fatta con gli stessi slogan da Ergogan in Turchia, da Netanyahu in Israele, da Bolsonaro in Brasile, da Johnson in Gran Bretagna, da Putin in Russia o dal premier Australiano. È un vento che soffia forte, che rispolvera guerre tra i poveri, slogan semplicistici, guerre di religione. Voglia di tornare indietro, dimenticando che questi slogan hanno partorito due guerre mondiali e raso al suolo l’Europa pochi anni fa.

E IN QUESTA TORRE DI BABELE CI SI METTE PURE Il giornalismo italiano, soprattutto quello che si fa passare per progressista, ha tirato la volata non solo al Salvini del 16% col quale fecero gli accordi i 5 stelle ma anche col Salvini al 32% quello che ha rotto con i 5 stelle. Sono due Salvini diversi. Il secondo ha accettato di trasformarsi in Forza Italia accettandone tutto il parabellum che lo nutriva anche il peggiore per un 5% di voti in più.

Ma al giornalismo progressista (!) e al suo mondo imprenditoriale di riferimento, tutto questo andava benissimo. Tutto purché nulla cambiasse: soprattutto quell’ambiente di giornalismo nel quale erano cresciuti e col quale da kapò di vario livello, se ne assicuravano i privilegi.Ora il momento delle lacrime di coccodrillo.E vediamo…. sperando vada male a questo schifo..I due Salvini, quello del 16% e quello del 32%, sono due facce della stessa medaglia, entrambe code malefiche del peggior berlusconismo ed espressione di un sistema che punta a conservarsi.

All'Emilia Romagna l'onore e l'onere di decidere se si sta in DEMOCRAZIA o DITTATURA

