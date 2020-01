Denunciamo la scarsa attenzione della stampa nazionale verso le notizie che riferiscono di un piano per uccidere il magistrato

Allarme attentato a Gratteri «I media distratti dai citofonisti»

«Veniamo distratti dalle pantomime grottesche dei citofonisti d’assalto, dalle polemiche tradizionalmente ricorrenti su Sanremo, ma dobbiamo rimuovere quanto sta, faticosamente, avvenendo in Calabria». Denuncia della Commissione parlamentare antimafia, stigmatizzano con forza la scarsa attenzione a livello nazionale sul nuovo e concreto allarme per un possibile attentato al procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri.Ieri, infatti, sono trapelate notizie sulla preparazione da parte della ‘ndrangheta di un piano per eliminare il magistrato. Allarme che ha determinato un incremento delle misure di sicurezza a tutela della sua incolumità.

«Quanti organi di informazione ne hanno scritto?», hanno chiesto retoricamente dalla sua pagina facebook.

«Magistrati trasferiti e indagati – continua il loro post -, poliziotti e carabinieri infedeli allo Stato arrestati, scorta ulteriormente rafforzata a Gratteri, ma tutto va bene nella punta dello Stivale. E poi ogni tanto ci dicono che la ‘ndrangheta è diventata la mafia più potente al mondo! Che seccatura».

