BRIVIDI, GRAZIE MATTEO RENZI.

27 gennaio 1945

Giornata della Memoria

Sono quasi certa che in tanti diranno: “a cosa serve, sono situazioni del passato che non si ripeteranno più”

Oggi, a Ceriano Laghetto, hanno celebrato questa giornata con molta semplicità, alternandosi alla lettura di brani tratti dal libro LA NOTTE di E. Weisel. Un pugno di lettori: attori – protagonisti – coinvolti – partecipi – consapevoli, che mi hanno fatto emozionare fino a sentirmi nella storia, nella sofferenza, nei patimenti, nella crudeltà, nell’odio tra pari nella stessa condizione.

Avevo per compagna Cristina, confrontandoci ci siamo scoperte simili nell’emozione, nel coinvolgimento e, soprattutto, nella riflessione.

Serve oggi ricordare?

SI! SERVE

Serve perché oggi stiamo vivendo alcuni aspetti di quei giorni in cui il nemico non era l’SS, ma il compagno di sventura che aveva avuto la sorte di trovare un boccone di pane e tutti gli si avventavano contro massacrandolo pur di rubarglielo.

E’ quello che stiamo vivendo da un paio d’anni qui, oggi, dove in perfetta malafede viene puntato il dito su chi NON HA IL DIRITTO ad avere una casa o un lavoro o un sussidio o un riconoscimento alla dignità. La diabolica capacità di suscitare O D I O e mettere un uomo contro un altro uomo per bisogni creati ad arte. La diabolica capacità a far emergere dal cuore dell’uomo la parte oscura e violenta piuttosto che la luce della pace e della fratellanza. La diabolica capacità di dividere e rendere nemici invece di unire per costruire ponti di pace.

SI! SERVE CELEBRARE IL GIORNO DELLA MEMORIA PER CONOSCERE E PER RIMANERE UOMINI

.

“E ALLORA LO URLO FORTE, ANCHE IO SONO EBREO”BRIVIDI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo