Elezioni Emilia-Romagna, si vota oggi dalle 7 alle 23: è sfida Bonaccini-Borgonzoni

Oltre 3,5 milioni di cittadini sono chiamati a votare per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. La sfida sembra essere ristretta a due candidati: Stefano Bonaccini, presidente uscente ed esponente del Pd, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega. Si tratta di un voto molto importante anche a livello nazionale, per le possibili ripercussioni sulla stabilità della maggioranza di governo.

Il giorno della sfida per le elezioni regionali in Emilia Romagna è arrivato. Oggi, domenica 26 gennaio, oltre 3,5 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il loro presidente di Regione e i consiglieri regionali. Si vota in un’unica giornata, dalle 7 alle 23, e per esprimere il proprio voto i cittadini devono recarsi al seggio muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale. In Emilia-Romagna, Regione tradizionalmente ‘rossa’ in quanto da sempre amministrata dal centrosinistra, il centrodestra e in particolare la Lega cercano il colpaccio con la loro candidata, Lucia Borgonzoni, che sfida il presidente uscente, Stefano Bonaccini. Il voto in Emilia-Romagna ha visto anche, per la prima volta, l’impegno diretto del movimento delle Sardine, che non si è presentato alle elezioni ma che potrebbe avere un effetto reale sul risultato. Le elezioni regionali in Emilia-Romagna, inoltre, rappresentano un importante banco di prova per il governo: in caso di vittoria del centrodestra, infatti, le opposizioni chiederanno certamente di sciogliere le Camere e andare a nuove elezioni e gli equilibri interni della maggioranza potranno risentire di un’eventuale sconfitta di cui farebbe certamente le spese il Pd.

Elezioni Emilia-Romagna, chi sono i candidati al governo della Regione

La sfida per la presidenza della Regione sembra ristretta a due candidati: Bonaccini e Borgonzoni. Il primo è il presidente uscente ed è il candidato del Pd e del centrosinistra. La seconda è senatrice della Lega e viene sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il Movimento 5 Stelle ha scelto, attraverso una votazione su Rousseau, di presentarsi da solo alle elezioni sostenendo Simone Benini per la presidenza. Tutti i candidati sono stati protagonisti degli ultimi sondaggi pubblicati fino a 15 giorni prima del voto. Oltre a Bonaccini e Borgonzoni, gli altri candidati sono: Marta Collot per Potere al Popolo, Stefano Lugli per L’Altra Emilia-Romagna, Laura Bergamini per il Partito Comunista, e Domenico Battaglia per il movimento no-vax 3V.

Perché le elezioni in Emilia-Romagna sono importanti

Il voto in Emilia Romagna avrà un peso non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Parliamo di una Regione storicamente rossa, in cui il centrosinistra ha sempre vinto e governato. Una eventuale vittoria del centrodestra significherebbe uno storico passaggio di testimone che potrebbe avere conseguenze anche nazionali. Le ripercussioni sul governo, in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe essere pesanti: le opposizioni, a partire dal leghista Matteo Salvini, chiederebbero certamente le dimissioni del governo e il ritorno al voto anche a livello nazionale. E un’eventuale sconfitta del centrosinistra aprirebbe una riflessione che potrebbe avere conseguenze importanti anche all’interno del Pd. Altro elemento da valutare per la maggioranza, in caso di sconfitta del centrosinistra, potrebbe essere il peso avuto dalla mancata alleanza tra Pd e M5s in Regione, contrariamente a quanto avviene ora a Palazzo Chigi o a quanto successo per le elezioni in Umbria.

Quando arriveranno i risultati

Le urne si chiuderanno alle 23. Da quel momento in poi verranno diffusi i primi dati riguardanti le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Si partirà da subito con i primi exit poll, che alcune emittenti televisive trasmetteranno insieme a quelli delle elezioni regionali in Calabria. Dopo gli exit poll, solitamente a circa un’ora di distanza e quindi intorno alla mezzanotte, dovrebbero arrivare le prime proiezioni effettuate sulla base dello spoglio delle schede. Per lo spoglio vero e proprio, invece, i tempi saranno ovviamente più lunghi. In caso di testa a testa reale tra i candidati, con distanze minime tra i due più votati, non è da escludere una lunga attesa prima di sapere chi verrà eletto presidente della Regione. Lo spoglio inizierà con la chiusura dei seggi, ma prima di avere un risultato definitivo si potrebbero attendere anche molte ore e notizie certe potrebbero arrivare anche in piena notte.

