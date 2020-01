Mai elezioni furono più incerte nell’esito finale, mai furono più scontate nel loro significato. È incerto il verdetto delle urne emiliane, dicono che sarà un arrivo al foto finish. Ma già si sa chi ha vinto e chi ha perso. Ha perso la sinistra e ha vinto la destra, chiunque governerà la regione nel prossimo quinquennio. La contendibilità del cuore rosso d’Italia: è questo lo scalpo che il cacciatore Salvini porta comunque a casa, anche se dovesse essere sconfitto. Ed è questo il verdetto amaro per la sinistra, anche se alla fine riconquistasse la presidenza emiliana. Lo stesso buongoverno di Bonaccini, rivendicato dalla sinistra, riconosciuto dalla destra, diventa una paradossale aggravante.

Perché segnala che la crisi di chi per mezzo secolo ha conservato nelle proprie mani le chiavi della regione, e cioè il Pci-Pds-Ds-Pd, non può essere lenita neppure da un’efficace performance amministrativa. Non è bastato il buongoverno, a Bonaccini, per conquistare la riconferma (se la riconquisterà) senza sudare le sette camicie, senza patemi d’animo.

Emilia Romagna, il PD ha perso anche se vince le regionali ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo