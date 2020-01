La fine del bipolarismo populista.Oggi forse cambierà tutto, ma nell’attesa vale la pena riavvolgere il nastro e pensare a come l’Italia ha reagito alla doppia ondata populista del 2018, mettendo fuori gioco un partito e spappolandone un altro. Vaccini contro l’estremismo esistono, basta saperli cercare

Io penso, che se domenica vincesse Salvini, sarebbe una cosa clamorosa. E la Borgonzoni non c’entra niente. Vorrebbe dire che proprio l’Emilia Romagna consegnerebbe l’Italia alla Lega-Salvini Premier e a Giorgia Meloni. Cioè, vorrebbero che l’Italia fosse governata dalle Destre. Elezioni o no, il Conte II dovrebbe semplicemente prenderne atto. Io, pur rispettando la volontà popolare, vorrei che non vada a finire così!

Ma ad esser obiettivi questa maggioranza di centrodestra, e lo scrivo da moderato, è stata al potere varie volte negli ultimi 25 anni, addirittura con una maggioranza schiacciante tra il 2001 e aprile 2005, se non ricordo male, ma non mi pare proprio che abbia fatto niente di trascendentale anzi viceversa e arrivato il MONTI! Poi un governo dove il maggiore partito critica l’Europa, vuole uscire dall’euro , vuole essere amico di Putin, di Orban , de la Le Pen, etc , etc, non mi pare che si prospetti una gestione facile, nonostante Berlusconi si faccia garante delle idee liberali ed europeiste. Di conseguenza i problemi d’Italia debbono essere affrontati e risolti con programmi e idee diretti ad affrontare i problemi che non sono certo l’immigrazione e la sicurezza, comprese le riforme delle quali nessuno parla più.

