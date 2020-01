Non è più il sistema che amministra le emozioni, ma sono le emozioni che governano il sistema. Per certi aspetti, è una nuova tirannia”

“Oggi né De Gasperi né Togliatti sposterebbero un voto”

Sulla via Emilia, la politica ha barato: “È stata una campagna elettorale giocata con le carte truccate. Sulla scheda, gli elettori troveranno il nome di Lucia Borgonzoni, contrapposto a quello di Stefano Bonaccini. Eppure, dietro la candidata del centrodestra, vedranno l’ombra di Matteo Salvini, il leader che l’ha nascosta alle persone che dovrebbero eleggerla”. Le pazzie della classe dirigente italiana sono l’oggetto dello studio di Michele Ainis – uno fra i più importanti costituzionalisti italiani – da svariati anni: paradossi, sbalzi d’umore, incoerenze, capricci, complicazioni, arabeschi normativi, latenze e supplenze. Per nominarle tutte, tutte insieme, ha inventato un concetto: Demofollia, che dà il titolo al suo ultimo libro (Nave di Teseo): “Non mi spingerei a dire che l’eventuale sconfitta di Bonaccini alle elezioni in Emilia Romagna sarebbe la prova della follia collettiva degli emiliano-romagnoli”. I quali – tutti lo sanno, tutti lo dicono, tutti lo certificano, a destra, a sinistra e al centro – sono stati dal governatore uscente ben amministrati.

Perchè ai tempi di De Gasperi e Togliatti non esisteva Mediaset. Ringraziamo Rete4 che ha anestetizzåto e rinc@glio_nito milioni di italiani che subiscono un continuo lavaggio del cervello dalla stampa faziosa di destra. E ringraziamo la Sinistra che non ha mai fatto una legge sul conflitto d’interessi in italia e per questo sarà sempre in minoranza nel paese.Una persona normale dotata di vista media è perfettamente in grado di comprendere che fino a quando una classe politica dice cosa si deve fare e voi media e costituzionalisti per primi non lo fate tutto finisce a catafascio. Bisogna domandarsi quanto il sistema e la sua classe dirigente fomenta le emozioni.E fomenta le emozioni perchè incapace di rinnovare se stesso.

Lo si è visto con il Referendum nel 2016. L’argomento che ha costituito la colonna portante dei ragionamenti prevalenti:” Renzi a casa!..”.https://www.youtube.com/watch?v=4-UpoVqQH8E.

Siamo governati dalle emozioni perché siamo superficiali, l’analisi non e’ cosa per noi. Se vediamo uno baciare un crocifisso immediatamente pensiamo sia un cattolico praticante e non un millantatore profittatore della nostra dabbenaggine. Non siamo mittel europei ma nord africani. Accettiamoci per quello che siamo. Ma è bastato allontanare Salvini dal ministero dell’inerno e si respira nuova aria. Saranno pure le emozioni al governo, ma il governo ha una responsabilità, quella di rassicurare non di incendiare. In un contesto simile il comportamento di un Trump come di un Salvini è semplicemente criminale. Dovrebbero essere portati di fronte alla giustizia

Quello che dice Ainis è condivisibile anche se a mio parere ha dimenticato un punto importante: l’istruzione, l’educazione. Come mai questo modo di fare politica funziona qui, negli usa e meno in paesi culturalmente più avanzati tipo il nord europa? Su questo bisognerebbe interrogarsi e forse scopriremmo che la sinistra non ha tanto sbagliato perché “non ascolta le periferie” ma perché non ha mandato a scuola (intendo il liceo, l’università) i ragazzi di quelle periferie.

Non è più il sistema che amministra le emozioni, ma sono le emozioni che governano il sistema. Per certi aspetti, è una nuova tirannia"

