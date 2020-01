Salvini vittima di se stesso non della giustizia.

Dall’immigrazione a quota 100. Dalla Consulta alle pernacchie in Europa. E poi il processo sulla Gregoretti. L’ex Truce è vittima non delle ingiustizie ma delle sue politiche pazze. Il digiuno un’altra volta

Gli elementi negativi e fuorvianti messi insieme dal SALVINI in questo PERIODO,non spiegano però la diffusa adesione dei media a diffondere il continuo messaggio di Salvini. E’ vero che Salvini agisce in maniera da bullo poco intelligente e poco calibrata per continuare ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Riesce ad ottenere questo effetto grazie anche all’incosistenza mediatica degli avversari o nel voler mantenere lo satatus quo ,in qui i media sono molto competenti, ricordarsi la guerra anti referendaria alla riforma Renzi, CHE ORA DOVREMMO AVERE PER RISOLVERE E FAR FUNZIONARE L’ITALIA.

Ma è anche vero che trasformandosi in vittima Salvini evita che la stessa Lega lo estrometta dal comando. Per gli interessi diffusi della Lega sia in Veneto che Lombardia non è conveniente essere in contrapposizione a 360 gradi con l’attuale governo. Ma adesso non è possibile far uscire Salvini dalla scena mediatica e dal vertice della Lega.Tutti stanno aspettando l’esito delle elezioni in Emilia Romagna per decidere.

COMUNQUE: Salvini non merita lode né rispetto né fiducia. Si è comodamente infilato nel peggiore governo della Storia Italiana, consentendone la nascita e il perdurare. Ne costituisce il più utile degli idioti. Se ne frega più che altamente della della Giustizia, e ancora meno della sua riforma. Tratta la Legge come fosse tutta ancora da scrivere e quando indossa la divisa del poliziotto si dimentica di indossarne il cervello e l’onore. La nostra tragedia è che alla sua sinistra vi sono orrori non meno spaventevoli, persino peggiori, sarde incluse. Dal 1992 l’Italia ha perso la democrazia e stiamo navigando, in un Mediterraneo in tempesta, senza bussola e timonati dai pirati. I tribunali sono una totale indecenza che se solo la UE fosse quel che dice di essere ci avrebbe banditi (appunto). Paragonare Salvini a Berlusconi è ridicolo lui faceva i suoi interessi e del ITALIA non le e mai interessato, e paragonarlo a Trump è drammatico perché e un HITLER ricco .

Essere moderati e riformisti è ben altra cosa, rispetto alle idee salviniane. Poi , sommessamente, mi permetto di chiedere quali siano state le azioni di Salvini, quand’era al governo per risolvere i problemi italici, riferiti al rilancio economico, alle riforme e quant’altro. Certo non è che il governo attuale sia l’ideale, ma c’è sempre la speranza, in attesa di riforme vere e di azioni concrete che qualcosa possa cambiare. Perché diciamolo: i problemi di noi italiani non sono certo l’immigrazione o la solita sicurezza, visto per quest’ultima che abbiamo il doppio o quasi delle forze dell’ordine della Germania, della Gran Bretagna e della Francia. Salto, per carità di patria, le vicende politiche sui social che il mondo dell’informazione dovrebbe ignorare, senza dare la visibilità ai politici.

