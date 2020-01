Si penso e ne sono convinto che i cosiddetti studiosi di politica che sponsorizzavano il M5S ci debbano delle scuse, tante.

Al di là di tutta l’ironia possibile che si può fare sulla parabola del M5S

Una sola considerazione sulle dimissioni di Luigi Di Maio: oggi sul suo discorso di mettersi da parte i giornali hanno dedicato spazi immensi. Nessuno, però, ha scritto critiche per un movimento che è gestito dal web. Certo ha avuto consensi elettorali, addirittura di quasi il 34 per cento, ma questo, però, non deve fare dimenticare le origini di un movimento gestito dal web. In Italia si discetta di riforme, ma la prima da fare è quella di regolamentare i partiti, secondo l’articolo 49 della Costituzione, dimenticato, anche se il centrodestra per 30 anni aveva elevato ” grida di dolore” per la sua applicazione. Invece oggi siamo gestiti da partiti quasi tutti personali e non certo democratici.

Ma mi domando , cosa dicono i tanti elettori del grillismo. Perché si, Di Maio e i più rilevanti protagonisti del M5S hanno le loro responsabilità in questo penoso epilogo. Ma chi ha dato la forza a costoro per salire alla ribalta delle cronache politiche e del potere? I veri protagonisti non sono gli stessi elettori che hanno bevuto supinamente tutte le fantasiose promesse? Ma come insegna la storia: tirammo innanzi! ma resta un tema di fondo inesplicato: l’adesione di milioni di elettori al modello del Vaffa. Come ve lo spiegate? Questa adesione di massa al modello Vaffa, cresciuto in due anni a percentuali superiori al 30%, potrebbe riproporsi, con un altro slogan equivalente al Vaffa.

Io personalmente me lo spiego così. Affinché si tratta di protesta generale su tutto ciò che non va è facile ottenere consensi,le divisioni nascono quando si tratta poi di decidere ed indicare punto per punto ciò che si vuole fare che la platea si divide,secondo me il M5S non ha mai avuto idee chiare ed ha tenuto comportamenti adattati momento per momento in parte dovuto alla mancanza di esperienza e ignoranza in parte alla incapacità decisionale dire sempre no per non sbagliare e ridicolo in politica e non solo,del resto si sono votati fra loro nel Web visto che la maggioranza di loro sono Siciliani e dintorni.

Si penso e ne sono convinto che i cosiddetti studiosi di politica che sponsorizzavano il M5S ci debbano delle scuse, tante. I movimeti collettivi spesso sono irrazionali e si nutrono di rancori e frustrazioni personali ma anche di una sorta di specchio che riflette all’infinito lo stesso soggetto che viene identificato come realtà.Se osserviamo andamento politico di massa degli ltimi 20 ani abbiamo avuto l’innamoramento viscerale per il Cavaliere che ha detta del popolo siccome è rico ci fa ricchi pure a noi (quindi l’onestà era secondaria rispetto all’aspettativa personale) il quale distrutto dalle procure ha lasciato spazio ad un altro movimeto altrettanto viscerale sempre alla ricerca della soddisfazione particolare , di particolari gruppi di No . Quindi si è dimostrata nei fatti l’impossibilità della gestione della cosa pubblica dall’uno vale uno e la srl vale per tutti.

Si penso e ne sono convinto che i cosiddetti studiosi di politica che sponsorizzavano il M5S ci debbano delle scuse, tante. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo