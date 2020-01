“Il partito che si trova in condizioni di salute migliori è il Pd”, commenta il direttore del Foglio Claudio Cerasa durante la maratona di Mentana su La7. Dopo la vittoria in Emilia-Romagna, il Pd se vorrà potrà ottenere qualcosa in più sulla prescrizione e lo stesso Bonafede potrebbe essere messo in discussione. Il M5s non ha alcun tipo di arma perché sono divisi, balcanizzati senza leadership

Dopo la vittoria in Emilia, il Pd dovrebbe chiedere la testa di Bonafede ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo