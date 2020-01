La Lega ha perso, il Pd è salvo, il governo forse no

Com’è andata? Il dem Stefano Bonaccini ha vinto in Emilia Romagna, Salvini ha perso (e la sconfitta è tutta sua), si è realizzato lo scenario 1 di cui abbiamo scritto ieri (vittoria di Bonaccini per la presidenza e Pd primo partito). La Calabria è andata come previsto al centrodestra.

Siamo alle proiezioni, i numeri li vedremo a scrutinio terminato, il distacco tra Bonaccini e Bergonzoni è ampio (8 punti, mentre stendiamo questa nota), l’affluenza definitiva è stata del 67,67 per cento, con un balzo del 29,91 per cento rispetto alle precedenti regionali. Qui si è giocata tutta la partita dell’Emilia, in una dimensione di polarizzazione e grande partecipazione.

Chi ha innescato la reazione? Matteo Salvini prima di tutto, ha mobilitato gli avversari, con una campagna energica, tutta in attacco, ma con una serie di errori che il leader di una forza del 30 per cento non può commettere. Non è la prima volta che lo scriviamo, Salvini quando guida spesso dimentica che esistono i freni, così nel crescendo della sua campagna c’è stata la citofonata in stile Striscia e l’insistenza sul caso Bibbiano che non può essere uno dei temi chiave sul quale fare una campagna in una terra ricca e complessa come l’Emilia. La Lega continua ad essere sbilanciata sulla protesta quando dovrebbe alimentare la proposta, ma così facendo presenta anche un deficit di visione del futuro, un programma credibile sull’economia, non c’è mai una nota di ottimismo e il massimo del buon umore è il sarcasmo. Sia chiaro, non è facile per nessuno fare politica in un tempo accelerato e compresso come questo, ma nella Lega prevale un istinto da velociraptor e invece dovrebbero fermarsi a riflettere. L’Emilia Romagna, terra grassa, di cibo e tradizione, industria e innovazione, andava conquistata non con la clava, ma con le carezze.

Alla Lega serve moderazione (e un contenuto tutto da inventare). I leghisti dovrebbero prendere come modello i conservatori di Boris Johnson, studiarne le leggi, la dimensione in cui si esercita la leadership di BoJo, di leggerezza, non di pesantezza e gravità – che qualche volta scivola nella grevità – della Lega. Il primo ministro britannico non è solo un ottimo front runner da campagna elettorale, è un politico che ha una cultura alta, una eccezionale capacità di variare tra i registri politici del pop, del rock e il pezzo classico. Anche BoJo è spesso sopra e sotto le righe, ma alla fine è un esempio di establishment che parla un linguaggio contemporaneo e il suo governo è costituito da persone di grande livello. Un altro pianeta.

Conseguenze del voto? Il dato politico più importante, quello che avrà un effetto immediato, non è la battuta d’arresto di Salvini in Emilia (e bisogna ricordare che ha vinto in Calabria, dunque il bicchiere è mezzo vuoto da una parte e mezzo pieno dall’altra), ma l’implosione totale dei Cinque Stelle. L’attuale maggioranza di governo si basa su un’alleanza che non esiste più nel mondo reale, i pentastellati sul territorio sono sotto il dieci per cento e in Parlamento sono rappresentati al 33 per cento. Attenzione, notate bene, la crisi di governo dell’agosto scorso nacque dopo il voto europeo in cui si invertirono i rapporti di forza tra Lega e Cinque Stelle, qui siamo giunti a un’altra fase del gioco del dritto e del rovescio, ora è il Pd nella posizione che fu della Lega e Nicola Zingaretti, un segretario molto fortunato, ha un problema: il Pd non è un fulmine di guerra (sempre da tenere a memoria: la Lega salvinista ha inanellato una strisca di vittorie consecutive in 11 regioni) ma in Emilia ha battuto Salvini e questo per ora basta e avanza, i Cinque Stelle invece sono in via di estinzione. Si aprono parecchi problemi, mettiamoli in fila:

1) Palazzo Chigi. Chi rappresenta il premier Giuseppe Conte? I Cinque Stelle (sono in fase di zombificazione); se stesso (non è rilevante); un futuro partito (non è concesso farlo dopo il voto di ieri); un premier prima avvocato del popolo, poi presidente europeista in pochette, infine un pezzo del Pd? (possibile?). Sono punti che vanno sciolti.

2) Il Movimento e il Pd. Cosa farà Zingaretti? Andrà a trattare la linea politica del governo con Vito Crimi? Abbiamo visto di tutto, ma questo no. Oppure farà in modo che Conte diventi leader dei Cinque Stelle, cioè di una forza politica che il Pd oggi può annientare premendo il pulsante delle elezioni anticipate? Non ha senso alimentare il potenziale nemico.

2) Legge elettorale. Perché mai il Pd dovrebbe varare una legge elettorale proporzionale? Non ha senso, il voto di ieri, la sparizione del Movimento Cinque Stelle, dice che siamo in presenza di una mappa politica bipolare: da una parte c’è il Pd e dall’altra c’è la Lega, il resto è materiale da aggregazione. Il sistema proporzionale puro, senza vincoli di coalizione prima e dopo, significa per il Pd suicidarsi, condannarsi a alleanze che lo condurrano alla dissipazione.

3) Elezioni anticipate. Far durare il governo con i Cinque Stelle ha senso per un po’ di mesi, poi diventa urgente andare a votare. Il Pd e la Lega ne hanno tutto l’interesse, ogni giorno che il Pd passa a Palazzo Chigi, il rischio di logoramento aumenta e tenere attaccato alla flebo il Movimento Cinque Stelle ha un rischio e un prezzo che il Pd non può permettersi. Obiezione: il Pd non ha un leader per un voto anticipato. Risposta: Paolo Gentiloni ha tutti i numeri, per esempio. E una nuova premiership nel frattempo si può costruire.

4) Nomine. Le faranno, ma sono una partita che non ha alcuna importanza rispetto al futuro del Pd. Ci sono problemi pratici, di assetto politico: il Pd che fa? Concorda con una forza ormai residuale del sistema, i Cinque Stelle, l’assetto di potere nell’economia? Sarebbe un evento eccezionale e Zingaretti non apparecchia mai cose straordinarie. Non sono gli amministratori delegati delle aziende partecipate a fare le fortune dei partiti e, inoltre, le aziende rispondono alle condizioni del mercato e non della politica, sono de facto incontrollabili dal Palazzo. Chi pensa di usare il telecomando, si illude, la realtà è un altro film e non c’è sulla pulsantiera di Palazzo Chigi.

5) La missione dell’opposizione. Deve provare ad accorciare il tempo, ma da questo momento le occasioni per far cascare l’esecutivo sono più difficili da realizzare. Esistono, ma sono mitigate dalla volontà di non mettersi nei guai. Il centrodestra deve proseguire l’opera di logoramento, ma non è semplice, è costosa e ci vuole un’infinita pazienza che gli elettori contemporanei non hanno più. Serve tutto e subito. Salvini ha un tema di preparazione del terreno per una Lega di governo e non d’opposizione e a questo punto il processo sul caso Gregoretti diventa pericoloso, una ghiotta occasione per colpire al cuore il leader dell’opposizione, levarselo di mezzo e restare senza avversari.

In agenda c’è molto altro, ma le elezioni di ieri hanno messo la parola fine allo scenario del voto del 4 marzo 2018 e soprattutto al Big Bang delle elezioni del 2013 quando gli italiani spedirono il Movimento di Grillo a fare da terzo incomodo tra i due poli. Sette anni dopo, i pentastellati sono sul viale del tramonto. Il bipolarismo è tornato, vediamo chi lo ucciderà in culla. Finirà per strangolare se stesso.

Sintesi: la Lega ha perso, il Pd è salvo, il governo forse no. Sì, viviamo tempi interessanti. Forse troppo.