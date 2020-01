La parabola salviniana della politica bulla e inconcludente ha stufato per pochezza di fatti e profonda ignoranza culturale, sociale e morale.

Regionali, l’Emilia non si Lega.La reazione del cuore profondo emiliano ferma la “spallata” di Salvini. Un nuovo bipolarismo archivia l’Italia del 4 marzo. Il Pd stressa il rapporto con M5s: “Decidete”

52 a 43 per Bonaccini è un ottimo risultato per ridimensionare le manie di potere di Salvini. È la dimostrazione che per battere la lega serve il buon governo. Prossimo passo procedere con il processo portare la destra sotto il 30% ed eleggere il nuovo presidente della Repubblica!.Visto che, dopo il risultato dell’Emilia, la Meloni non può più citofonare a Conte, le consigliamo di citofonare a Bonaccini da cui potrà prendere lezioni di bon ton, educazione istituzionale e di buon governo.Analfabetismo e bullismo, di una politica gridata che è forte con i deboli e ruffiana con i potenti, addobbata con crocifissi e madonne, arriva molto presto a scontare pubblicamente la propria incivile inconcludenza da circo di periferia.

Ottime notizie:

-suonato Salvini, e in modo netto

-netta vittoria dei partiti dell’area di csx

-scomparsa degli inutili pentacazzari

Ora occorre inseguire il bovide padano fino a costringerlo a una Caporetto politica. Visto che in questa battaglia ha preteso di metterci la faccia, ha commesso tutte le scorrettezze possibili e ci ha lasciato le penne.Inoltre in ER ha preso di indicare il candidato e ha perso, e in Calabria il candidato è di FI. E inoltre non è il primo partito in nessuna delle due regioni.

La cosa più impressionante, anzi più imbarazzante, è il crollo dei 5 stelle, sia al Nord, ma specialmente nel Sud, dove molta gente disperata e non, con la promessa del “Reddito di cittadinanza”, pensava di aver trovato un impiego di quasi mille euro al mese e per tutta la vita. Altrettanto imbarazzante è il fatto che molti “terroni” come me, abbiano votato per quel partito che una volta, non tanti anni fa, voleva scacciarli dal Nord Italia per rimandarli a casa con un calcio nel sedere.

Ora, siccome il Cdx che era sicuro di vincere tutto, ha perso, (è gravissimo); non se ne esca con le solite scuse, ma faccia una autocritica dura e severa, per non sbagliare più! Perché la figuraccia è grande. Se sono persone serie, ma io ne dubito, e voi? Bisogna cambiare gli italiani bisogna! E si abbia il coraggio di dire: se Stefano Bonaccini ha governato bene, benissimo hanno fatto gli elettori a correre alle urne per confermarlo. E’ il Cdx che, per questo motivo, doveva mettere un candidato super, altro che Lucia Borgonzoni! Fuori le idee e vinca la migliore, sempre!

La parabola salviniana della politica bulla e inconcludente ha stufato per pochezza di fatti e profonda ignoranza culturale, sociale e morale. ultima modifica: da

