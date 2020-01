La “Waterloo” dei 5 Stelle

Disfatta grillina in Emilia Romagna e Calabria. Pd e Conte vogliono convincere i pentastellati ad abbandonare la ‘terza via’. Il premier lavora al rilancio del governo Disfatta grillina in Emilia Romagna e Calabria. Pd e Conte vogliono convincere i pentastellati ad abbandonare la ‘terza via’. Il premier lavora al rilancio del governo MI Smentito per quando dicevo che Di Maio fosse un fesso… Un tempismo così nel darsela a gambe è da fuoriclasse, da scuola della politica, alla mossa verrà dato il suo nome, i politici in futuro si chiederanno quando sarà il momento per “fare una Di Maio”

L’arroganza, la presunzione, la mancanza di contenuti politici e di realizzazioni per la gente hanno prodotto il risultato sotto gli occhi. Di Maio ed anche Fico hanno creduto di potere fare i giustizieri. E allora per loro tutti coloro che erano in parlamento erano incapaci e ladri. Il cittadino doveva avere soldi come elemosina anziché il lavoro. Bisognava tagliare le poltrone che spettavano soltanto a loro. Soltanto lotte interne che non interessavano al cittadino. Infatti ora forse non entrano neanche nei consigli della calabria e dell’emilia. E i loro candidati a Presidente si sono dichiarati soddisfatti, molto soddisfatti, come hanno detto alle reti Tv. I loro capi hanno annullato un movimento , perché assolutamente incapaci e molto presuntuosi.

“Bonaccini (Pd) rimonta in extremis grazie alle Sardine e ai voti disgiunti 5Stelle”. Questo è scritto nel titolo su Il Fatto Quotidiano.it. Poi ci dicono che ci raccontano la verità che “nessun altro vi dirà mai”! Proviamo a riflettere.

Ammesso che in Emilia TUTTI i grilletti abbiano usato il voto disgiunto essi avrebbero contribuito alla vittoria di Bonaccini con tutto il loro 3,45%.

Quindi Bonaccini ha vinto grazie allo spirito di corpo e alla compattezza di quelli “non di sinistra e non di destra”che, asciugati dal restante 30% sgocciolato “strada facendo” hanno potuto “sinistramente” aiutare i colpevoli della vendita degli innocenti.

Si ricordi che il voto disgiunto è poco usato dai votanti e questo lo confermano ancora questa notte e mattina vari commentatori degli exit poll. Questo ci autorizza a pensare che il contributo dei “ragazzi meravigliosi è più teorico che reale.Comunque grazie a Bravaglio e ai Consiglieri del MeetUpQuotidiano. PAcem in Terris e…BaciStellari quelli “non di destra e non di sinistra”.

Gente l’errore più grande che avete commesso temo a dietro e dare credito agli incompetenti 5stelle, adesso 5stalle è che non hanno mantenuto quanto promesso in campagna elettorale per incompetenza ignoranza condita di arroganza, anzi hanno fatto l’opposto. Dovevano ridurre le spese della politica e i privilegi delle caste, invece con il cosi detto reddito di cittadinanza, meglio definirlo reddito per nullafacenti hanno aumentato il debito impoverendo sempre di più il paese. Bisogna dare LAVORO, opere pubbliche, sanità, riciclo rifiuti etc. etc. Far lavorare e funzionate la P.A.; costringere i giudici a far durare poco i processi pena l’immediato licenziamento etc. etc. Mi fermo qui. Hanno raccolto quanto seminato.

ORA!La vera incognita dopo queste elezioni è cosa farà ora il M5S, continuare in autarchia con la tentazione di “staccare la spina” al governo per tornare all’opposizione, o sperare che il governo realizzi qualche obbiettivo di spessore, e/o che la situazione economica migliori, ed appuntarsi una stellina sul petto per il futuro, rinsaldando quindi il legame con il PD. In un momento in cui bisognerebbe decidere però, il M5S si ritrova senza testa e senza idee, quindi purtroppo continuerà a vivere nel limbo e con la melina che ha caratterizzato gli ultimi mesi della gestione Di Maio

