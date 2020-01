LETTERA AL POPOLO DELLE SARDINE E ALLE LORO COSCIENZE RIAPERTE

Care sardine, non fatevi distrarre da riconoscimenti e ringraziamenti, serve passate all’incasso, senza esitazioni, perché il risultato non deve essere certo un premio al Governo, bensì un ULTIMATUM:Popolo abbiamo immediatamente bisogno di leggi e di azioni politiche che ci allontanino dalle feroci barbarie oggi ferite ma certo non ancora sconfitte e ci indirizzino verso una società più umana.

In primo luogo abbiamo necessità di una radicale riforma del diritto di cittadinanza e della disciplina di accesso al nostro territorio, che non comporta solo l’ovvia abolizione dei decreti genocidi e illiberali ma lo svuotamento dei lager libici, la strutturazione di percorsi sicuri di accoglienza, la tutela dei diritti fondamentali … molto semplicemente la realizzazione del principio di uguaglianza, sulla base del fatto che non esistono persone di serie A e altre di serie B.

In secondo luogo abbiamo urgenza di una sterzata verso un’economia circolare, diretta al bene comune: significa una riconversione della produzione, del commercio, della finanza, delle infrastruttura senza paura di abbandonare vecchi modelli, anzi con l’entusiasmo di scoprire un nuovo modo di muoversi, di mangiare, di lavorare, di divertirsi più rispettoso dell’ambiente che lasceremo alle future generazioni.

In terzo luogo è fondamentale costruire un mondo più rivolto alla pace e meno asservito all’industria bellica, ripensando al nostro modello di difesa, chiudendo o nazionalizzando le fabbriche di morte, chiudendo basi militari nel nostro territorio estranee al nostro modo di pensare ed allontanando in particolare qualsiasi ordigno atomico, ricostruendo le nostre alleanze sulla base dei nostri valori democratici e non sulla base della convenienza di chi vuole solo mantenere i propri privilegi.

Guai a voltarci indietro e pensare di tornare a “prima della Lega” … solo andando avanti, le elezioni di ieri saranno veramente un momento storico!

