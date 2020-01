Salvini doveva stravincere, fare cappotto, liberare la Regione. O “farci un culo così”

Salvini doveva stravincere, fare cappotto, liberare la Regione. O “fare un culo così”, come dice uno dei più fini e sofisticati intellettuali di riferimento della Lega, il vice-sindaco di Ferrara.

Invece se ne va con una sonora sconfitta di 8 punti, che nessuno poteva prevedere alla vigilia.

La vittoria di Stefano Bonaccini – e di quelli che lo hanno lealmente sostenuto fin da subito – dimostra che serietà, competenza e buon governo possono ancora farcela contro cialtronismo, slogan e propaganda.

Questa deve essere la nostra prima vittoria, e per questo non dobbiamo abbassare le armi se vogliamo vincere il campionato del italia riformatrice e riformata. il campionato e ancora lungo!

PERCIO!Due sole considerazioni:

1) a noi italiani, si sa, piace esagerare. Quindi vedo già il rischio di veder celebrati stamattina o nei giorni futuri i funerali del sovranismo. Stiamo attenti, non è affatto così.

2) non è certo un segreto che il dibattito pubblico e l’azione governativa su riforme e contenuti siano stati messi in qualche modo in “stand-by” fino al voto di ieri. Ecco… nei prossimi 120 giorni ci saranno altre 3 consultazioni elettorali: le suppletive, il referendum confermativo del taglio dei parlamentari, e il voto in ben altre 6 regioni. Come dire… la speranza è che – per iniziare a “macinare chilometri” (riforma fiscale, rilancio degli investimenti, riforma giustizia e concessioni, e tutto quanto serve al paese) non dobbiamo aspettare ancora. Anche perché in questo paese c’è sempre, sempre, una consultazione elettorale alle porte.

