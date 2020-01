Sulla debacle del m5s! Il mistero è presto svelato: il M5S ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza politica.

Sulla debacle del m5s, era solo questione di tempo: trattasi non di mancate promesse, ma di elettorato ravveduto e conscio di aver preso un abbaglio pazzesco negli ultimi anni, dal 2013 in poi. Non esiste una “rifondazione” di questo partito, è partito già male con i presupposti e ha avuto fortuna perchè ha sfruttato la crisi profonda degli altri partiti per prendersi una fetta della torta, ma il nulla cosmico nascosto dietro alla fine è venuto fuori. Usciti dalla seconda guerra mondiale, con un paese distrutto e ridotto alla fame, il popolo ci mise solo 2 anni a rendersi conto che il Movimento dell’Uomo Qualunque era privo di senso. Adesso stiamo molto meglio di allora e ce ne abbiamo messi 5. Non va bene così, bisogna lavorare di più su noi stessi, dobbiamo dimostrare di essere saggi e concreti almeno quanto i nostri nonni. Questo vuol dire per la sinistra accantonare un attimo alcune “battaglie” che interessano a pochi nella realtà.

Il crollo del M5S era così evidente e prevedibile che solo i fanatici grillini (ormai ridotti al lumicino, per fortuna) facevano finta di non vedere. Sono anni che il M5S crolla lì dove poco tempo prima aveva trionfato, lì dove governa, perché incapace di dare seguito alle promesse da campagna elettorale.

Risultati come nelle previsioni. L’ottimo Bonaccini vince con una manciata di punti in Emilia Romagna, il centrodestra fa il pieno di voti in calabria, il M5S prosegue la sua corsa inarrestabile verso l’estinzione e lo zero percento. Due anni fa il Movimento prendeva il 27% in Emilia Romagna e il 43% in calabria. Oggi è al 4% in Emilia Romagna e a 7% in Calabria, e non elegge nemmeno un suo rappresentante nei due consigli regionali, quindi in pratica non eleggendo nessun rappresentante nelle due regioni è di fatto già al zero percento, totalmente irrilevante. Da oggi i 300 e passa parlamentari del M5S sono sotto scacco del PD e la corsa verso lo zero percento non potrà che accellerare.

Si, esatto. Proprio così! Continuate ad illudervi che siete troppo divertenti, anche se scomparirete presto. Il M5S è ormai su una china di decadimento radioattivo. Ogni 6 mesi perde metà dei consensi. Era al 32% nel marzo 2018. Al 16% dopo sei mesi di “governo del cambiamento”. all’8% lo scorso aprile… ora non arriva al 4%. Al nord è ormai evaporato. Resta il residuo di “lega sud” con numeri peraltro non confortanti. Il M5S aveva in mano la storica occasione di andare al governo in solitaria vincendo il ballottaggio in una legge elettorale maggioritaria a doppio turno. Ma ha fatto la scelta suicida di appoggiare la scelta referendaria che sapevano avrebbe resuscitato la mummia di Arcore e Salvini, allora in caduta libera. E tutto per “far fuori” un politico antipatico che ora, dopo un crollo verticale e in pratica la marginalizzazione rischia comunque di prendere più voti di loro!!! Quando i grillini osannavano il duo Carlassarre-Zagrebelski erano molti che li avvertivano che la scelta proporzionale sarebbe stata devastante per un partito che si fondava sul motto “noi non ci alleiamo per non scendere a compromessi”. Ora traetene le conseguenze, “paladini della Costituzione”!

Non so se avete visto ieri sera la conferenza stampa-spot di Salvini, appena dopo le primissime proiezioni- L’arroganza strafottente da ducetto,il sarcasmo fuori posto,il delirio sul “popolo che ha sempre ragione”,il rivoltare come sempre i fatti ed ignorare la realtà come fa di consueto quando evita di rispondere ad una domanda,mi hanno fatto definitivamente capire la pericolosità di questa persona,ancor più della citofonata alla famiglia tunisina- Nessuno canti vittoria-Questo “coronavirus” ha già infettato troppe persone e finché non verrà isolato e reso meno virulento,vedo un grave pericolo per quel poco di democrazia che ci è rimasto.

COMUNQUE! Osservo ancora una volta una cosa da queste votazioni: gli elettori italiani sanno votare solo o Sì o NO ma nel merito ho i miei dubbi. Qui c’è stata un’alta affluenza solo per dire “vuoi Salvini o no”? Come è successo con il referendum del PD il quale era diventato solo “Vuoi Matteo Renzi sì o no?”, ma nel merito sono convinto che la stragrande maggioranza non sapeva cosa votava.Se l’elettore anche in queste elezioni,fosse stato realmente consapevole di ciò che votava,Bonaccini AVREBBE DOVUTO VINCERE CON UN PLEBISCITO, PER L’OTTIMA GESTIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA FATTA NEL MANDATO PRECEDENTE,E PER L’INCOMPETENZA COLTURALE E POLITICA DEGLI AVVERSARI. Con elettori consapevoli e critici, molti vecchi politici non sarebbero mai esistiti.

Sulla debacle del m5s! Il mistero è presto svelato: il M5S ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza politica. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo