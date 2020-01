TATTICHE SUICIDE! Il PD le studia tutte come sempre…. nel tentativo di autoazzerarsi come succede ormai da parecchi anni ad oggi………bravissimi

Se il PD non vuole Federica Angeli perché proposta da Italia Viva, Calenda e Bonino per quale motivo noi dovremmo volere uno proposto da loro?

“Federica ANGELI sarebbe stata una bellissima candidatura e un segno di riscatto per tanti. La decisione del Pd di porre il veto su Federica, che dunque ha rinunciato a candidarsi, ci pare inspiegabile. Quanto all’individuazione di Roberto Gualtieri, sosterremo ovviamente il nostro ministro dell’Economia cui siamo legati da stima e amicizia”. E’ quanto si legge in una nota della presidenza di Italia Viva. Da oggi il PD non c’è più, è un passato da ricordare come l’affossamento di Renzi. Basta con questo PD che non si vede da nessuna parte. Spera in un miracolo perché oggi a vinto ma senza merito sfruttando il lavoro daltri, ma non giocando la schedina non può vincere al totocalcio. Che fine ha fatto il plotone di esecuzione che ha sparato su Renzi? Lavora sotto banco pensando alla presidenza della Repubblica, ma non scende in campo a rimettici la faccia alla Renzi. Da oggi comincia una nuova era nel bene e nel male, speriamo che gli italiani sapranno imboccare la diritta via che avevano smarrita.

«Cara Federica, nulla di personale ma il Pd non ti appoggia». Con un messaggio whatsapp del portavoce di Nicola Zingaretti dal Nazareno ha definitivamente sbarrato la porta a Federica Angeli, la cronista di Repubblica notissima per le inchiesta sul malaffare nella Capitale, per il collegio di Roma centro lasciato libero da Paolo Gentiloni, si voterà il primo marzo.

È un no destinato a deludere molti elettori dello stesso Pd che da anni seguono il difficile e pericoloso lavoro della giornalista (e infatti Matteo Orfini si è detto «incredulo») mentre il nome del candidato dem verrà individuato oggi. Ed è difficile non leggere questa vicenda come l’emblema del fossato che ormai divide il Nazareno da Italia viva, Azione e +Europa, i tre partiti che sponsorizzavano la Angeli. La quale è rimasta incolpevolmente stretta in questa tenaglia.

TATTICHE SUICIDE! Il PD le studia tutte come sempre…. nel tentativo di autoazzerarsi come succede ormai da parecchi anni ad oggi………bravissimi

