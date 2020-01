Pdl Costa sulla prescrizione torna in Commissione. I renziani non partecipano al voto.Lucia Annibali ha spiegato che la scelta dei renziani è dovuta alla “nostra disponibilità al confronto”

Via libera dell’Aula della Camera, con 72 voti di differenza, al rinvio in commissione della proposta di legge di Enrico Costa in materia di prescrizione, chiesto da Federico Conte di Leu.

Iv non ha partecipato alla votazione. Annunciandolo in Aula, la deputata Lucia Annibali ha spiegato che la scelta è derivata dalla “nostra disponibilità al confronto” sul tema all’interno della maggioranza, e accogliendo “l’apertura mostrata dal ministro Bonafede” durante la relazione in Parlamento sullo stato della giustizia. Tuttavia, ha sottolineato Annibali, la posizione di Iv sulla riforma della prescrizione entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, resta di netta contrarietà e restano gli emendamenti al Milleproroghe presentati da Iv che puntano a bloccare la riforma per alcuni anni. “Abbiamo ribadito la nostra coerenza e il nostro coraggio. Gli emendamenti saranno votati da qui a 10 giorni: è il tempo che vogliamo dare a maggioranza e governo per verificare se si può fare un lavoro condiviso e serio sulla riforma. Solo per queste ragioni Iv non partecipa al voto, nell’attesa di valutare la volontà reale di giungere a una intesa”.

E SUBITO PARTONO ATTACCHI INTIMIDATORI VERSO ITALIA VIVA E RENI GENTILMENTE CI FANNO SAPERE LA SOLITA MAI MORTA ACCOZZAGLIA

E’ possibile un modesto suggerimento a Matteo Renzi ??

Matteo, comprensibile la necessità di visibilità della Sua Italia Viva ed il voler giustamente dire la propria in una Coalizione di Governo in cui si piantano ancora troppe “bandierine”. Ma attenzione a che una buona intenzione tirata all’eccesso non porti i Suoi sostenitori ad equivocare sull’appoggio a questo Esecutivo o cosa che mai nessuno Le perdonerebbe l’essere visto come causa di una eventuale caduta del Governo dopo averlo favorito. Capisce bene che ogni contrapposizione è sempre ad alto rischio ed una corda tirata un po’ troppo potrebbe esser causa del bene o del male (Destra). Per cortesia, calma e gesso perché talvolta meglio abbozzare in attesa piuttosto che finire per giocare a perdere.

Cara ACCOZZAGLIA che cosa e un intimidazione mafiosa? Comunque guardate che Renzi e ITALIA VIVA si è da sempre dichiarati contrario a questo schifo di riforma, non inserita in un progetto organico di miglioramento della giustizia di cui non si vede traccia.Questa e coerenza uno dei tanti comandamenti di ITALIA VIVA,che noi sostenitori collaboratori elettori pretendiamo che venga sempre mantenuta, la visibilità che insinuate voi che andiamo cercando, e si utile ma non va mai dimenticata la coerenza,accompagnata dai fatti.SALUTI E ROSICATE.

ALTRA PICCOLA GRANDE VITTORIA DI ITALIA VIVA. Pdl Costa sulla prescrizione torna in Commissione.RAGAZZI A FORZA DI PICCOLE VITTORIE DI QUESTO PASSO CON IL 5% E TRE ANNI DI LEGISLATURA ITALIA VIVA DA SOLA RIFORMA L’ITALIA .GRANDE RENZI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo