Ve l’avevo detto. Luigi Di Maio “si gode” la sconfitta.QUESTO E UN C……E. MA QUELLO CHE RESTA DEL MOVIMENTO NON E DA MENO.

Lasciamo perdere di commentare che il Giggino “si gode la sconfitta” è lo stesso godimento di un “H_Omo”.

Di Maio: l’emblema del pressappochismo, della supponenza e della totale mancanza di buon senso che domina la politica in Italia. Ad un ragazzotto trentenne, senza esperienza lavorativa di qualche valore, senza una cultura decente, vengono affidati, e da lui irresponsabilmente accettati, contemporaneamente addirittura quattro incarichi di livello per lui inaccessibile, visto il suo curriculum: responsabile del primo partito politico nazionale, Vice Primo Ministro, Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico. Come poteva finire se non in una disfatta? Masaniello del 2000.

E! Thò! Anche all’interno del partito si rendono conto dell’evidenza.

Finalmente si rendono conto di aver tralasciato tutti gli impegni per interessarsi unicamente alla poltrona, quelle di governo in particolare, conquistate grazie al palese voltafaccia nei confronti degli elettori dal momento che già l’alleanza con la Lega non avrebbero dovuto farla.

Finalmente si sono resi conto che pur di mantenere le poltrone sono stati di fatto gli zerbini degli alleati, accettando ogni proposta anche in digeribile e al contempo rinunciando alle proprie.

Forse adesso si sono resi conto del fatto che l’elettorato non ha più fiducia in loro e he quindi alle prossime politiche dovranno probabilmente fare i conti con la soglia di sbarramento.

Era ora che aprissero gli occhi, immediatamente dopo aver fatto la prima alleanza il consenso è andato scemando in modo progressivo, molti hanno provato a spiegare loro la causa evidente, l’assenza di coerenza e di parola, non si può continuare a menarla con l’onestà quando è evidente che la tua parola non val e una cicca.

Anziché rimettere la barra a dritta han ben pensato di chiudersi in una sorta di fortino, le dirette streaming sono sparite, le decisioni prese solo da un ristrettissimo oligopolio.

Ridicole le peripezie linguistiche di Di Maio per giustificare l’ingiustificabile, arrivando a negare l’evidenza,allo stesso modo il comico genovese con le sue assurdità circa il caos e l’entropia.Il motivo della inaccettabile metamorfosi era tanto evidente da essere innegabile: attaccamento alla poltrona a qualunque costo!

Oltre all’arrabbiatura per essere stato preso in giro da questi che mi pento di avere votato, quello che mi fa ancora più rabbia è che con il loro comportamento hanno fatto terra bruciata attorno alla possibilità che un nuovo soggetto politico possa fare capolino, un soggetto veramente basato sull’onestà e competente, la gente ora è giustamente diffidente verso nuovi soggetti.

Costoro ci hanno di fatto condannati a rimanere governati dagli attuali partiti, dall’attuale classe politica, una categoria di soggetti veramente inaccettabili.

Scomparendo politicamente eviteranno di dover rivedere chi ha condannato il paese a subire questa classe politica per sempre, spegnendo ogni spinta rinnovatrice.

Grazie cialtroni!

Inutile chiudere il cancello quando i buoi….L’incompetente deve andarsene ,ritornare a cercarsi un lavoro, imparare cosa sia lo studio, capire che quando parla non è uno spettacolo. Ha ucciso le speranze di milioni di persone, non lo ha ancora capito.

Cari grulli per “perseguire quanto avevate detto, a costo di tornare alle elezioni …” sarebbe stato necessario avere la forza di andare avanti da soli fregandosene di qualsiasi tipo di accordo con le altre forze, cosa che evidentemente non avrebbero mai potuto fare non avendo i numeri. E allora il problema, purtroppo per loro, è all’origine: non puoi presentarti all’elettorato con lo slogan “o noi o loro” per poi essere inevitabilmente costretti a scendere a patti proprio con “loro”; questi sono errori madornali che è solo questione di tempo, ma alla fine si pagano. Si sono ficcati da soli in un cul de sac da cui era impossibile uscire, ed ora l’elettorato presenta il conto.

Questo, poi, si coniuga con l’altro errore madornale fatto da M5S: non puoi pensare di vincere soltanto delegittimando gli altri e rovesciandogli addosso il letame, perché poi finisci per tagliarti tutti i ponti. A furia di dire che il PD era “il partito di Bibbiano” è successo che effettivamente il PD è stato “il partito di Bibbiano”, dove ha stravinto le elezioni. Quanti voti ha preso M5S a Bibbiano? Impareranno? Se vogliono sopravvivere non hanno altra scelta. A tutto ciò aggiungiamo che! Non esistono al mondo partiti che abbiano come “banner” il rifiuto a priori di fare accordi (salvo poi essere costretti a farli …). Qualsiasi partito è portatore di legittime aspettative del proprio elettorato, aspettative che possono essere anche confliggenti con le proprie, ma non per questo meno legittime. Gli studenti hanno le loro aspettative che sono diverse da quelle dei pensionati, le quali sono diverse da quelle degli imprenditori, le quali sono diverse da quelle dei medici, ecc. La politica non dovrebbe essere nient’altro che l’arte di trovare degli onorevoli punti di mediazione a fronte della scarsità delle risorse disponibili.

E’ soprattutto questo che M5S dovrebbe imparare e metabolizzare …Se c’era arrivato persino l’ex-venditore di bibite dello stadio, figuriamoci come devono essere “svegli” i suoi compari!

Il PARTITO delle poltrone, senza più stelle e senza nemmeno l’uso di cucina, ora deve SPARIRE.

Deve andare giù per le scale di cantina insieme a tutto il ridicolo armamentario del più volgare populismo che abbia appestato questo paese nell’ultimo secolo.

Il crollo dei 5S nasce da molto prima della partecipazione alle Regionali col PD, il risultato delle Regionali è la sintesi della disastrosa politica di Di Maio fatta di tweet e proclami alla Salvini. ultima modifica: da

