Renzi: “In Emilia ha vinto Bonaccini, i Cinque stelle sono finiti”. E al governo dice: “La ricreazione è finita” RENZI Il leader di Italia Viva spiega che il governatore emiliano ha mostrato come il buon governo possa battere il populismo. E ora, dice, bisogna aprire l’agenda riformista. Perché Salvini non è finito.

“Una volta tanto una bella mattinata”. Matteo Renzi saluta in questo modo Massimo Giannini e Oscar Giannino che lo intervistano a Circo Massimo, su Radio Capital. E durante la conversazione dice che i Cinque Stelle sono finiti, in Emilia Romagna ha vinto Stefano Bonaccini. E un po’ anche il Pd. Adesso bisogna andare avanti con l’agenda riformista perché Salvini, invece, non è finito. Poi un messaggio a Giuseppe Conte: “Se il governo è più forte lo scopriremo solo vivendo – dice – ma deve darsi una mossa, deve cambiare marcia, deve cambiare passo, la ricreazione è finita”.”Il vero vincitore è Bonaccini. Gli altri possono metterci il cappello, ma la vittoria in Emilia-Romagna ha il suo nome e cognome – spiega il leader di Italia Viva -. Questa vittoria dimostra come si può vincere contro il populismo con il buon governo, con il buon senso”. E riconosce il ruolo positivo delle Sardine che hanno occupato e rivitalizzato le piazze.Renzi esprime tutta la sua soddisfazione perché “chi aveva immaginato una campagna basata sullo scontro – Salvini – è rimasto al palo e questo è un bene per l’Italia”. Come si legge una certa contentezza nella presa d’atto che i grillini siano in grossa difficoltà: “Credo che il declino dei 5 stelle sia inesorabile. Di fatto non hanno futuro”, dice l’ex presidente del Consiglio. Non risponde al paragone fra la sua sconfitta al referendum e quella di Salvini, unite dall’idea di uno scontro totale contro tutto l’universo mondo. E alla fine riconosce a denti stretti che in Emilia Romagna ha vinto anche il Pd. Assicura che la legislatura durerà fino al 2023 e che nel 2022 si eleggerà il nuovo presidente della Repubblica.Adesso “bisogna cambiare marcia e stilare un’agenda riformista. l’unico antidoto contro il populismo”. Anche perché Salvini non è finito. “La campagna di Salvini in Emilia non ha funzionato come in altre regioni, perché lì c’era il buon governo di Stefano Bonaccini – insiste Renzi -, il vero vincitore delle elezioni. Gli errori di personalizzazione di Salvini sono gli stessi che altrove, ma Salvini non è finito. Noi dobbiamo fare un passo alla volta per batterlo”.

OTTIMO M. RENZI, come non apprezzarlo in questo marasma di mediocrità, puerilità, destromanie al cacao, disastri a raffica, affondamenti del paese come niente fosse. Il suo governo durato solo 3 anni è stato in assoluto il miglior governo degli ultimi 40 anni: ha preso il paese ereditato dai buffi tristi Lego-Berluschi che lo avevano affondato in tutti i settori ed è riuscito a riportare tutti gli indicatori dal segno meno al segno più e sai quando ha fatto tutto questo? durante la crisi più dura di sempre, realizzando pure 1.250.000 nuovi posti lavoro di cui il 46% indeterminati, oltre a 100 riforme vitali: Prima di Lui e dopo di Lui solo governicchi, disastri, decrescite affondamenti.Ed ecco che anche oggi dice proprio le sole cose che vogliamo sentir dire e va al nocciolo delle questioni importanti.Ed aggiungo,lo insultano ,non lo sopportano,però quando si confrontano,parlo anche dei giornalisti,sono costretti a dargli ragione,soprattutto nel merito,che in fondo è quello che conta….poi il fatto che gli italiani lo abbiano bocciato al referendum può essere un demerito ma può esserlo anche per gli italiani.

Quanti Salvini Meloni LaRussa Borgonzoni Bonafede Luigini Crimi Bersani varrà un Renzi?

Meno male che Renzi parla solo adesso!!!! se lo avesse fatto appena appena prima delle elezioni esponendosi mediaticamente a favore di Bonaccini….la vittoria del povero malcapitato sarebbe stata messa in seria discussione. Renzi viene visto dagli elettori del PD come la peste e, come di è ampiamente visto dai suoi risultati di consenso, resta inchiodato tra il 4 ed il 5% senza rosicchiare neanche un voto al PD, come nei suoi sogni egli aveva progettato.E’ ora di finirla per i tanti che basta leggere il nome Renzi per postare giudizi negativi e sfogare il loro rancore, mi auspico una politica e un pubblico che parli di contenuti e non di citofonate.

Ma quanto sta antipatico a Repubblica Matteo Renzi! Del resto Bonaccini, ma non ditelo a voce alta, faceva parte della segreteria del Pd quando Renzi era segretario…Giannini se qualcuno non stoppava il diktat del Papete spingendo perché si facesse il governo Conte 2 chi avrebbe vinto oggi in Emilia Romagna? I toni non sono dei migliori… del resto non lo erano nemmeno ieri quelli del colto Cacciari verso il Presidente Conte… ma i toni miglioreranno se si inizia a progettare e attuare riforme utili, bisogna uscire dall’impasse. il voto indica desiderio di una società più equa e mi piace l’idea di Bonaccini di aumentare i servizi pubblici gratuiti, invece che insistere sui soldi a pioggia. del resto il potere d’acquisto degli stessi euro per una spesa “all’ingrosso” è ben maggiore di quello di un privato

Ma quanto sta antipatico a Repubblica Matteo Renzi! Del resto Bonaccini, ma non ditelo a voce alta, faceva parte della segreteria del Pd quando Renzi era segretario…Se qualcuno non stoppava il diktat del Papete spingendo perché si facesse il governo Conte 2 chi avrebbe vinto oggi in Emilia Romagna?

