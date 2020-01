Maria Elena Boschi contro la prescrizione M5s: “Votiamo con Lega, FdI e Forza Italia”

Maria Elena Boschi allontana ogni dubbio. Quella sulla prescrizione voluta da Alfonso Bonafede sarà una vera e propria battaglia, non con i Cinque Stelle paladini della riforma, ma con il Pd. Il braccio destro di Matteo Renzi, in collegamento con L’Aria Che Tira, annuncia le barricate: “Sulla prescrizione votiamo con l’opposizione”. Il centrodestra ha infatti presentato un emendamento a firma di Enrico Costa con il quale lo stop alla prescrizione viene ufficialmente abolito. “Qui è in gioco la libertà dei cittadini, il presidio delle garanzie costituzionali ed anche un pezzo dell’economia del nostro paese che passa attraverso un sistema di giustizia efficiente, affidabile in cui ci possa essere certezza dei tempi” ha spiegato in risposta alla cruciale domanda di Myrta Merlino: “Ma voi state dalla parte di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia?”.

Ebbene sì, Italia Viva non ha cambiato idea rispetto a quanto affermato durante il primo governo Conte, “la consideravamo sbagliata prima, la consideriamo sbagliata adesso”. Il problema per la capogruppo alla Camera non è dunque con chi si vota. Cavillo, invece, che mette davvero a rischio al stabilità già precaria dell’esecutivo giallo-rosso.

