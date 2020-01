Pdl Costa sulla prescrizione torna in Commissione……Anche se a voi gistizialisti vi strappate i capelli,perche pensavate che la prescrizione era già approvata.”rinvio della riforma Bonafede al prossimo anno” ? NO, NO,.. BASTA con le SCUSE…!! Piuttosto visto che la riforma praticamente entra in funzione non prima di tre anni (..infatti vale per i futuri processi, per i quali si debbono ancora fare le indagini e… poi arrivare alla sentenza di 1 grado) SE NON VOLETE CONTINUARE A PRENDERE IN GIRO GLI ITALIANI sedetevi tutti a un tavolo e prendete i provvedimenti opportuni per far durare i processi di meno (chiamate Grattieri se non siete capaci) . Vogliamo la pulizia del PAESE (specialmente dai ladri e corrotti che operano nella PA): USARE LA PRESCRIZIONE PER ANNULLARE I PROCESSI …sarebbe come fare pulizia nascondendo la sporcizia sotto al tappeto.

Se lo Stato non riesce a fare i processi in tempi ragionevoli come avviene in tutti i paesi civili la colpa è dello Stato non dell’imputato. Un imputato non può stare appeso per tutta la vita ad un processo. Questo lo capiscono tutti sia a destra che a sinistra. Solo voi non ci arrivate.

E se il Pdl Costa sulla prescrizione torna in Commissione.Significa che TALE riforma NON e’ stata approvata dal parlamento. Il blocco della prescrizione NON e’ stato ancora approvato dal parlamento (forse vi sfugge che e’ di ciò che tratta questo articolo). Idem per il taglio dei parlamentari, il fatto che ci sia una proposta o un referendum NON significa che sia stato realizzato.

Quindi siccome noi non abbiamo risorse per risolvere il problema decidiamo che, sei hai la sfortuna di subire un processo penale, (sfortuna perché ci finiscono dentro anche tantissimi innocenti) ti devi rassegnare al fatto che il processo ti accompagnerà’ per tutta la vita. Nel frattempo con il carico pendente niente lavoro niente concorsi niente mutui niente. Complimenti a voi e a quel genio di Bonafede che appena parla fa ridere tutti

Allora bisogna fare delle leggi che abbrivino i tempi. Cosa c’entra la prescrizione? Che serve solo a liberare tutti indistintamente, colpevoli e innocenti?… Usare la durata dei processi come argomento per giustificare la prescrizione è demenziale. Anzi, è una truffa!

Servono i processi bevi? Facciano delle regole che li accorcino, allora. Cosa c’entra la prescrizione?… La prescrizione non è un incentivo ad accorciare i processi, come dicono lor signori, perché ai magistrati non gliene può fregà de meno se un processo si prescrive o no. Anzi. magari è pure meglio se cade in prescrizione, perchè gli toglie anche il problema di decidere. Dunque lo fanno andare avanti senza fretta. Facciano delle regole che puniscano i magistrati che rinviano senza causa i processi, e allora lo vedi come si accorciano i tempi. Altro che prescrizione!

Se commetto un reato quando ho 18 anni non mi puoi condannare o peggio.ancora assolvere quando ne ho 60 perché non posso stare tutta la vita ai comodi di un sistema inefficiente.se non riesci a emettere una sentenza in tempi ragionevoli vuol dire che ci devi rinunciare. A questo serve la prescrizione.neppure lo Stato ha interesse a condannare una persona dopo anni quando è completamente diversa da quella che era. Immagina un innocente appeso per anni ad un processo non può trovare lavoro partecipare ad un concorso accendere un mutuo ecc.

Pdl Costa sulla prescrizione torna in Commissione.È stata una legge di Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri non hanno un dovere di condividerla: mica si sono accolti i loro emendamenti al momento di votarla. Continuino a sostenerla Lega e 5 Stelle, dunque.

