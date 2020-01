“Piange il citofono…”. Enrico Mentana e Marco Damilano scherzano in diretta.I due giornalisti scherzano in diretta, seguendo i risultati delle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. “Piange il citofono…”. Enrico Mentana e Marco Damilano scherzano in diretta.I due giornalisti scherzano in diretta, seguendo i risultati delle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

“Piange il citofono…”. Enrico Mentana e Marco Damilano scherzano in diretta, seguendo i risultati delle Regionali in Emilia-Romagna e Calabria. “Queste elezioni sono state caricate da tutti di un fortissimo significato, un fortissimo peso – dice il direttore del ‘Tg La7’ – e, quando si comincia a vedere il risultato, si creano aspettative e timori forti. Se, e sottolineo ‘se’, come dice la canzone…” afferma, riferendosi a exit poll e proiezioni. Ma, aggiunge Mentana, rispondendo a Damilano e riferendosi al segretario della Lega, Matteo Salvini, “c’è un’altra canzone: io temo per lui che debba fare ‘piange il citofono'”.

Piange il citofono. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo