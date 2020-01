È partito il governo del rinvio: E QUI ITALIA VIVA NON CI STA.

Il voto in Emilia è uno spartiacque per la legislatura e presenta uno scenario parallelo alla crisi del governo giallo-verde nell’estate dell’anno scorso. Allora, dopo il voto europeo di maggio, i rapporti di forza tra Lega e Cinque Stelle si invertirono, il partito di Salvini passò dal ruolo di junior partner a partito guida nel paese. Il sisma fu rapido, di fronte alle richieste della Lega di riequilibrare la linea politica, i grillini risposero picche, Salvini tentò di far cadere il governo. Cadde lui. La Lega ha mancato l’appuntamento con il sottosopra in Emilia, Salvini ha perso, resta il primo partito in Italia, il ciclo favorevole al centrodestra non è affatto concluso, ma la leadership di Salvini ha mostrato limiti di cui abbiamo già scritto (crisi di governo al buio, citofonate, protesta senza proposta nella campagna emiliana). Il Pd perde una regione, la Calabria, ma sprizza felicità e questo dà la cifra di quanto fosse importante mantenere il controllo dell’Emilia. Il governo? Con questo format è finito, ne serve un altro.

La storia si ripete. Al posto della Lega c’è il Pd che ha un alleato a Palazzo Chigi, il Movimento Cinque Stelle, in via di estinzione nel paese. E naturalmente in un battibaleno – la politica ha le sue regole ferree – i dem hanno chiesto ai grillini di riequilibrare “l’asse politico del governo”. Traduzione: abbiamo vinto le elezioni in Emilia, in Calabria siamo il primo partito, voi siete quasi spariti dalla mappa politica, comandiamo noi. Risposta dei Cinque Stelle: neanche per sogno, in Parlamento siamo il primo gruppo, nulla è cambiato. Gong. Per chi suona la campana?

Il caso concreto lo abbiamo registrato sul taccuino ieri sera. Conte non riesce a far ripartire il governo, sul caso Autostrade e la prescrizione la maggioranza è spaccata, Italia Viva non ha nessuna intenzione di far passare la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (che ora è il rappresentante della delegazione pentastellata nel governo, prova del fatto che i pentastellati torneranno alla fase manettara), il Partito democratico chiede un rilancio e un riequilibrio, il premier parla della costituzione di un fronte anti-Salvini ma siamo al gioco di fumo e specchi, cioè al niente e tra i Cinque Stelle c’è chi non ha gradito (Di Maio e i suoi parlamentari rimasti fedeli) l’idea di andare a confluire (di questo alla fine si tratta) in un Partito democratico che, a sua volta, dopo il voto in Emilia si sente forte abbastanza da dettare la linea e non più subirla. Il risultato è che la verifica viene regolarmente rinviata e i dossier che contano sul piano economico (Autostrade, Alitalia, ex Ilva) si accumulano senza una soluzione. Il tempo è denaro. Dei contribuenti. Per i renziani la nomina di Bonafede è un segnale che sulla prescrizione i Cinque Stelle non cederanno. Senza un compromesso, la crisi di governo compare sul tavolo di Palazzo Chigi. Non solo, il referendum sul taglio dei parlamentari previsto per il 29 marzo ha avuto come primo effetto quello di far slittare gli Stati Generali del Movimento e il fatto istituzionale comincia ad alimentare l’idea che subito dopo si debba andare a votare. Come si chiama tutto questo? Caos.

La realtà è che Pd e M5S stanno anticipando la crisi che verrà. Le prime parole pronunciate da Conte dopo il voto in Emilia esprimevano la nebulosa che vagava nella mente del premier, l’idea che bisogna “contrastare queste destre e mi auguro si possa rafforzare un ampio fronte, chiamatelo come volete, progressista, riformista, alternativo alle destre”. Che cosa siano le destre lui in fondo lo sa bene: sbucato dal nulla, è stato nominato premier nel 2018, con i voti in Parlamento delle “destre”. Ora i suoi partner di un tempo – di cui egli si definì garante – sono il nemico intorno a cui lo stesso premier con un abito nuovo – e sempre in pochette – agita il suo personale disegno politico. Domanda sul taccuino: è il piano di Nicola Zingaretti, il segretario del Pd? Qui avanziamo qualche dubbio, la storia recente ci dà conforto su questa analisi. Il quadro è cambiato. Vediamolo in quattro punti.

È partito il governo del rinvio: E QUI ITALIA VIVA NON CI STA. ultima modifica: da

