LA SCOMMESSA DI ITALIA VIVA E UNA GRANDE SFIDA LIBERAL-DEMOCRATICA PER IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE.

ESEMPIO SERVE APRIRE I MERCATI. Aprire i mercati non vuol dire dar via alla giungla o alla legge del più forte, come per troppo tempo si è creduto (o voluto far credere).

Aprire i mercati significa dare più opportunità (e prezzi più bassi) ai consumatori, maggiori occasioni di lavoro per gli imprenditori, più occupazione per i lavoratori. E meno rendite per chi si crede sempre protetto.

Dovunque i mercati si sono aperti, la situazione è migliorata per tutti: dalla telefonia al trasporto aereo, dall’Alta Velocità alle telecomunicazioni, fino alle esperienze più utilizzate dai giovani come Flixbus.

Certo, significa anche più concorrenza per chi prima era protetto e si godeva la sua rendita.

E poiché è colto nel suo unico interesse, la sua reazione negativa è spesso politicamente più forte della reazione positiva degli utenti (per i quali il vantaggio si “annega” nelle tante altre difficoltà quotidiane).

È il motivo per cui tutte le (rare) volte che in Italia si affaccia un provvedimento di apertura dei mercati, è così difficile portarlo avanti: perché la pressione sui parlamentari degli interessi (legittimi) dell’ex-monopolista è più forte di quella dei tanti che invece ci guadagnerebbero.

Apertura dei mercati non vuol dire assenza di regole, che in ultima analisi finirebbero per diminuire – e non aumentare – la qualità del servizio ai consumatori. Per cui, ogni situazione va trattata con attenzione e evitando il rischio di ricette facili e ideologiche (in un senso o in un altro).

In Europa ad esempio è in corso un interessantissimo dibattito: essendo il mercato rilevante ormai di dimensioni mondiali, dobbiamo rivedere lo stesso concetto di “posizione dominante”, che in passato aveva vietato fusioni tra grandi aziende proprio per il rischio di creare monopoli: ciò che è “dominante” su un mercato stretto, non lo è in un mercato più largo.

Italia Viva si batterà sempre per l’apertura dei mercati, per il rispetto della concorrenza, per l’allargamento delle opportunità. Senza ideologia ne’ ricette pre-costituite. Ma anche senza conservazione e tutela della rendita. In Italia ne abbiamo avuta fin troppa.

