Per D’Alema il Pd sconfigge Salvini solo alleandosi coi grillini anche in futuro

Lo ha sostenuto l’ex premier Massimo D’Alema in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

Dopo l’Emilia Romagna bisogna pensare al futuro, prossime amministrative e futuro del Paese. La prospettiva deve essere quella di una alleanza centrosinistra-grillini, “non la liquidazione dei 5Stelle. Non c`è alternativa, altrimenti si consegna il Paese a Salvini“. Lo ha sostenuto l’ex premier Massimo D’Alema in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

Per D’Alema “il Pd da solo contro tutti farebbe nascere solamente un bipolarismo zoppo”. Finora, ha continuato, “il governo ha fatto delle cose utili e difficili ma se non offre l’immagine di un progetto politico condiviso finisce per non riuscire a comunicare neppure le cose buone che fa”.”Nel centrosinistra – ha detto l’ex premier – c’è chi pensa che i voti del M5s in crisi possano essere assorbiti dal Pd, da un lato, e dalla Lega dall’altro. Ma io non credo realizzabile questa ipotesi, basata su una visione troppo semplicistica della realtà. L’Emilia Romagna non è l’Italia”.

D’Alema è convinto che “la distinzione destra-sinistra sia più che mai vitale, anche come battaglia per un nuovo tipo di sviluppo ecosostenibile e per una società più umana”.

“Io – ha concluso – sono fiducioso nella possibilità di rifondare il campo progressista e guardo con interesse al dibattito in corso sulla proposta di Zingaretti sul partito nuovo”.

