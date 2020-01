Segre: “Razzismo, in politica c’è chi ne approfitta”

L’intervento della senatrice a vita al Parlamento europeo. Sassoli: “I vandalismi nei cimiteri ebraici non sono ragazzate”

“Dobbiamo combattere questo razzismo strutturale, la gente mi domanda perché c’è ancora l’antisemitismo e il razzismo. Io rispondo che c’è sempre stato, ci sono corsi e ricorsi storici”. A dirlo è la senatrice a vita Liliana Segre, parlando al Parlamento europeo in occasione delle celebrazioni della Giornata della memoria. C’è sempre “un momento politico” per poter tirare fuori “il razzismo e l’antisemitismo che sono insiti nell’animo dei poveri di spirito. Arrivano i momenti più adatti in cui ci si volta dall’altra parte, in cui è più facile far finta di niente, si guarda solo il proprio cortile e si dice ‘è una cosa che non mi riguarda’”. Poi ci sono alcuni che “approfittano di questa situazione e trovano il terreno adatto per farsi avanti”, ha spiegato Segre.

La storia dell’umanità è tragedie, razzismo, disuguaglianze e sfruttamenti, questo è il genere umano, sarà sempre peggio, cambieranno solo quelli colpiti e le motivazioni economiche la faranno da padrona. Sicuramente per rallentare il degrado sono fondamentali strumenti il tramandare e il ricordare ma non penso ci sarà mai un cambio di rotta. Ci sono alcune nazioni (come la Francia) che sono tra le principali colpevoli di molti dei problemi in alcune zone del mondo e l’Europa non è assolutamente in grado di gestire il flusso migratorio causato da queste, visto che nessun Paese Europeo vuole altri migranti né ha la capacità assistenziale per poterseli sobbarcare.Da notare che Paesi definiti “all’avanguardia” per l’accoglienza come la Finlandia e Svezia lamentano invece molti problemi a riguardo.

In Italia… la destra cavalca l’onda della stupidità ma la sinistra chiude gli occhi.

