Economia: “Conte convochi un tavolo di lavoro”

“Adesso per giorni non si farà altro che parlare del risultato delle recenti elezioni regionali. Il Paese però ha bisogno di ben altro. L’agenda di rilancio dell’economia non è ancora chiara. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha promesso che un tavolo di lavoro a tema economia sarebbe stato istituito subito dopo l’inizio dell’anno. Ora è il momento di convocarlo. L’azione di Governo deve essere ora efficace, chiara e decisa”. Lo ha affermato la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini, a margine del voto in Calabria e in Emilia-Romagna.

“Sblocchiamo le grandi opere – ha proseguito Sbrollini – mettiamo in circolo immediatamente tutte le risorse bloccate. Diamo una scossa all’economia che porti lavoro. Dopo questa tornata elettorale, per il nostro progetto di Italia Viva si apre una nuova stagione. Abbiamo idee e proposte, anche in campo economico, per il rilancio del Paese. Il nostro obiettivo è farle applicare dal Governo”, conclude Sbrollini.

