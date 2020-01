LE feste com SALAMELLE DI SALVINI Non sa fare politica, allora fa spettacoli in piazza in tendoni o e sui prati, bacia rosari e vedove. Ma non bisogna dormire sonni tranquilli,agli ITALIANI piacciono molto le salamelle,per questo Salvini e ancora fortissimo e sarebbe un errore sottovalutarlo.

L’Italia sta tornando a essere un paese normale? È presto per suonare le campane e aprire le bottiglie di spumante. Ma qualcosa di positivo sta accadendo.

1- I 5 stelle, la più sgangherata combriccola che si sia mai vista in politica (erano arrivati oltre il 30 per cento dei consensi e ancora oggi dispongono del più grande gruppo parlamentare), sono di fatto morti. I tentativi di rianimazione sono patetici. Il suo inventore, un comico di scarso successo, Beppe Grillo, è di fatto un latitante: non lo si vede più in giro, le tv lo snobbano e anche i giornali hanno smesso di considerarlo un grande guru. È quello che è sempre stato: un comico di mezza tacca. I grillini ormai sono sotto il 10 per cento, forse addirittura sotto il 5 per cento.

2- Ma nemmeno Salvini, l’astro nascente di questi giorni, quello che era arrivato nella sua follia da super-ego a chiedere i pieni poteri, sta benissimo. Di fatto si trova sul lato discendente della sua parabola e rischia di fare la stessa fine dei grillini. Anche lui era arrivato, nei sondaggi, al 34 per cento, e puntava a avere la maggioranza assoluta (o, almeno, più del 40 per cento). Oggi è già sceso al 28 per cento. E può solo arretrare.

3- Ma perché la corsa di Salvini ha invertito la sua rotta? La spiegazione c’è e è abbastanza semplice. Nella sua carriera di politicante (da giovane era un leoncavallino e comunista) a un certo punto ha scoperto che stare a destra rende, in termini di voti. Solo che si è spinto troppo a destra. Berlusconi e Meloni hanno fatto un patto, più o meno segreto, per impedire che esageri ancora di più. Il suo vice, Giorgetti (forse l’unica testa pensante della Lega), passa il proprio tempo a fargli delle ramanzine e a pregarlo di starsene un po’ buono.

4- Ma fermare Salvini non è possibile. Non capisce che il popolo italiano di destra non vuole pagare le tasse, detesta le forze dell’ordine, odia gli operai e i lavoratori in genere, ma più in là non va. Vuole solo vivere in pace, pagare poche tasse, scoparsi la moglie e l’amante, mangiare cofane di spaghetti. Non vedere negher in giro, solo in fabbrica, magari in cantina. La chiamata alle armi di Salvini suona stonata.

Solo che Salvini invece, pensa che siano pronti per una rivoluzione di destra. Dimentica che in Italia persino la marcia su Roma di mussoliniana memoria fu fatta in realtà in vagone letto. E erano altri tempi. Tempi in cui giravano anche manganellate.

5- Salvini, insomma, sta perdendo proprio mentre pensa di essere sul punto di vincere. E questo perché crede di essere un Franco o un Ceausescu e invece è solo un travet della politica. Inoltre, è un pessimo politico. Da agosto a oggi le ha sbagliate tutte. Prima ha messo in crisi un governo in cui aveva una posizione-chiave (ministro dell’Interno), poi ha tentato una spallata elettorale in ER, con una candidata quasi inesistete e accuratamente nascosta.

6- La storia lo sta spingendo ai margini del gioco italiano, ma lui ci mette anche del suo perché non sa fare politica, ma solo il buffone in piazza: bacia madonne, rosari, salamelle, vedove, orfani, passanti. Uno spettacolo ridicolo.

