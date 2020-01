L’industria dell’ignoranza non conosce crisi

Il caso della scritta di Mondovì. Allarmismi e semplificazioni sull’antisemitismo alimentano il torrente dell’ignoranza e dell’emulazione. I dati del Rapporto Eurispes: il 15,6 per cento degli intervistati nega la Shoah. Marco Patricelli fa un un viaggio nella storia, questa sconosciuta

Il 15,6 per cento degli italiani nega la Shoah (nel 2004 era il 2,7 per cento). E il 16,1 per cento (era l’11,1 per cento oltre quindici anni fa) ridimensiona la portata dell’Olocausto, sostenendo che avrebbe determinato un numero di vittime inferiore a quanto documentato dai libri di storia. Sono alcuni dei dati del sondaggio sull’antisemitismo contenuto nella 32esima edizione del “Rapporto Italia” dell’Eurispes. L’affermazione secondo cui “molti pensano che Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio” riscuote il 19,8 per cento dei consensi.

Dagli ignoranti c’è sempre da imparare. Sono loro i capofila dell’unica industria che non conosce crisi. La subcultura, come la paracultura, è sempre all’avanguardia ed è sempre capace di riciclare il vecchio spacciandolo per nuovo. Senza stile, per carità, e anche con una certa rozzezza che deriva dalla materia prima: quella stessa con cui, citando una delle espressioni meno note di Gabriele d’Annunzio sul fascismo, «non si fabbrica». Viene dalla fabbrica degli ignoranti alimentata dall’analfabetismo di ritorno la scritta «Juden hier» – Qui (ci sono) ebrei – apparsa sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lida, partigiana deportata nel 1944 nel lager di Ravensbrück. Lei portava il triangolo rosso dei prigionieri politici, non i due sovrapposti gialli della Stella di Davide degli ebrei. Quel «Juden hier» denota uno sforzo lessicale di conoscenza del tedesco, anche se probabilmente limitata a quattro o cinque parole al massimo, al limite pure della geometria e del disegno a mano libera, per essere perfezionisti, con la capacità di realizzare un esagono con due triangoli. Quanto al resto, un pianto greco: ignoranza crassa, di quelle da master e bacio (con disgusto) accademico. A cominciare dal fatto che a quel numero civico di Mondovì non ci sono ebrei. E quindi, di cosa si sta occupando la task force di investigatori sguinzagliati a caccia dei responsabili sull’onda straripante dei mass media? Di imbrattamento? Esagerato. Di danneggiamento.? Reato depenalizzato. Di antisemitismo? Ma i semiti non ci sono… Se la disgustosa frase fosse il viatico per indagini implacabili nella caccia ai responsabili, chissà come ci rimarrebbero male quei milioni di italiani e stranieri in Italia ai quali di notte scrivono di tutto sui muri di casa, senza che neanche uno dei cosiddetti writer venga mai pizzicato o punito. Basta guardarsi attorno per constatarlo, dalle Alpi alla Sicilia. E basta sapere che è perfettamente inutile telefonare a Polizia e carabinieri per denunciare scritte e disegni con le bombolette spray, di quelli che una volta (e secondo qualcuno ancora oggi) manifestavano libertà di espressione, estro artistico e disagio sociale. Sistematicamente a casa d’altri, sia chiaro.

Si dirà: ma qui il caso è diverso, ci sono rigurgiti di odio contro gli ebrei, c’è il clima di intolleranza che monta, c’è il rischio discriminazione dietro l’angolo, ci sono i neonazisti che crescono e prendono coraggio, ci sono i precedenti storici e la storia stando a Gianbattista Vico, si ripete. La storia non solo non si ripete, ma racconta altro. E con buona pace di Cicerone, non è neppure maestra di vita. A giornalisti a caccia di facili analogie non è parso vero evocare la Notte dei cristalli del 1938, con l’inaudita ondata di violenza nazista che colpì gli ebrei nella Germania di Hitler. Le scritte per individuare i negozi di cui distruggere le vetrine portavano col pennello bianco la parola «Jude», con o senza Stella di Davide. Sappiamo cosa accadde. Probabilmente qualche filmato l’avranno visto pure gli ignoti idioti della scritta di Mondovì, senza andare oltre le suggestioni sinistre dei falò, delle ombre lunghe e delle uniformi delle SA, con i vetri in frantumi e l’avvisaglia che il peggio sarebbe ancora dovuto arrivare. Ora, pretendere che quelli che si prendono pezzettini di storia e di scritte in tedesco siano studiosi del nazismo, è davvero troppo. Infatti sbagliano sistematicamente persino il verso dell’uncinatura della croce, rivolgendolo a sinistra invece che a destra. Eppure di svastiche dovrebbero averne viste tante, sui libri e nei documentari, pur rimanendo immuni dalla conoscenza del Terzo Reich, delle cause di una guerra da 60 milioni di morti e dello sterminio di innocenti con le fucilazioni di massa, le camere a gas e i forni crematori. Proprio quelli che secondo alcuni andrebbero riaperti, ignorando pure che esistono e che funzionano su disposizione testamentaria, però, quando si sceglie di farsi cremare e di non tornare cenere nella nuda terra (dove più nessuno si fa seppellire).

Poche idee ma confuse, direbbe Ennio Flaiano. Se questi sono neonazisti, non vanno oltre un saluto a braccio teso, che romano non è mai stato nonostante molti continuino a chiamarlo così, un passo che sarà pure dell’oca ma certamente neppure questo è romano, l’idolatria per le eleganti uniformi nero e argento con le rune al bavero disegnate da Hugo Boss e quelle brune indossate dai gerarchi nazisti che dal popolo venivano etichettati in segno di scherno come «fagiani dorati». Era l’epoca in cui «Jude» divenne appellativo sprezzante, come lo era stato per secoli in Italia il termine «giudeo» che guarda casa è caduto in totale disuso. Alcune città europee videro spuntare durante la guerra il sinistro cartello «Judenfrei», libera da ebrei: stava a significare che erano stati tutti deportati e verosimilmente sterminati. Questo è stato, questo va conosciuto. Allarmismi e semplificazioni alimentano il torrente dell’ignoranza e dell’emulazione. Gli emulatori del nazismo e di ogni altro totalitarismo vanno combattuti con l’unica arma che li batte e li umilia: la conoscenza. Una cultura che va coltivata a partire dall’impegno della scuola che non può lavarsi la coscienza didattica con la “gita” ad Auschwitz, da un uso dello smartphone che vada oltre emoticon e tiktok, dalla consapevolezza che leggere libri non fa male e non ha mai ucciso nessuno: contrariamente a quelli che scrivevano «Jude», che i libri li bruciavano e danzavano ebbri di gioia con lo sfondo delle fiamme, convinti che bastasse dare fuoco alla carta e uccidere gli autori per cancellare il pensiero. Poi avrebbero bruciato anche le persone, anche se qualcuno ancora oggi lo nega. All’idiozia del «Jude hier» è stato risposto con altrettanta idiozia «Antifa hier». Neppure le cose tragiche in Italia vengono bene, perché in questo Paese non si riesce mai a sottrarsi alla tentazione di dare una spruzzata di farsa, con e senza vernice, alla tragedia. Non a caso il melodramma, che oggi assomiglia a uno psicodramma, è nato in Italia: l’unica forma d’arte dove si muore cantando.

P.S. Per chi avesse qualche dubbio su quale fosse il pensiero di d’Annunzio sul fascismo, contenuto in sei parole (di cui tre già svelate), basta aprire alla pagina 52 il libro di Gian Carlo Fusco, Le rose del ventennio, 1977 (cap. «Il quarto d’ora del Vittoriale»). Lemma latino, 5 lettere, 2 vocali, termine d’uso comune. Sin troppo, e mai gratificante.

