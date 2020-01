Sassoli: “Nazismo e razzismo crimini, non opinioni” “Ripetiamolo insieme oggi, perché altrimenti non avrebbe senso ricordare la liberazione del campo di Auschwitz: il nazismo e il razzismo non sono opinioni, ma crimini”. Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, aprendo i lavori della miniplenaria a Bruxelles. I vandalismi di stampo antisemita che si ripetono in Europa “non sono ragazzate” e le istituzioni Ue devono vigilare sugli Stati membri affinché facciano rispettare quanto è scritto nei trattati. Nell’Europa che ha conosciuto il male assoluto – dice Sassoli – siamo riusciti a costruire uno spazio di fratellanza, amicizia, democrazia che non vogliamo venga violato. Ecco perché ci rivolgiamo ai governi, perché usino vigilanza e severità nei confronti di ogni forma di intolleranza”. “Non sono ragazzate – prosegue – i vandalismi compiuti nei cimiteri ebraici, gli assalti alle sinagoghe e ai luoghi di culto, le minacce a cui vengono sottoposte famiglie europee di religione ebraica o le forme di intolleranza che colpiscono le minoranze presenti negli Stati membri”. “Nei nostri trattati tutto questo è scritto molto chiaramente e chiediamo alla Commissione europea e al Consiglio di adoperarsi perché ciò venga fatto rispettare. Noi abbiamo una responsabilità”, conclude.

