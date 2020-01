Secondo D’Alema il Pd ha bisogno del M5s! E C È ANCORA GENTE CHE L’ASCOLTA.

«COL PD DA SOLO NASCEREBBE UN BIPOLARISMO ZOPPO»

D’Alema ha parlato a Il Fatto Quotidiano, spiegando che «nel centrosinistra c’è chi pensa che i voti del M5s in crisi possano essere assorbiti dal Partito democratico, da un lato, e dalla Lega dall’altro. Ma io non credo realizzabile questa ipotesi, basata su una visione troppo semplicistica della realtà. L’Emilia-Romagna non è l’Italia, diciamo. Il Pd da solo contro tutti farebbe nascere solamente un bipolarismo zoppo».

«I CINQUE STELLE HANNO MESSAGGI DI SINISTRA»

Secondo l’ex presidente del Consiglio «non sarebbe un fatto positivo la scomparsa dei cinque stelle. Ma dalla crisi possono uscire soltanto attraverso una coraggiosa operazione culturale e politica». Mettendo da parte il posizionamento post ideologico: «Il successo elettorale del M5s è nato da un messaggio contro i privilegi e di solidarietà verso i più poveri. È un messaggio che può trovare la sua naturale collocazione a sinistra. Certo che i privilegi da combattere vanno al di là del ceto politico».

«SALVINI FA PERCEPIRE UN PERICOLO»

Quanto a Matteo Salvini, D’Alema ha affermato che «il leader leghista è portatore di un messaggio ideologico forte, che evoca la percezione di un pericolo. Io non penso che stia tornando il fascismo, né che la Lega sia fascista ma in Salvini emergono tratti di una cultura e un comportamento neofascista. Questo è altro rispetto alla tradizione leghista e ha introdotto una carica di violenza nella società italiana»