Segre e la bambina di Terezin: la vignetta di Biani

La senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo al Parlamento Europeo, ha ricordato nel suo discorso sull’Olocausto poi una bambina del campo di Terezin, che – prima di essere uccisa dai nazisti – disegnò una farfalla gialla che vola sopra ai fili spinati. “Anche oggi fatico a ricordare”, ha detto la senatrice, provata da molti anni passati a essere testimone dell’Olocausto, “ma mi è sembrato un grande dovere accettare questo invito per ricordare il male altrui, ma anche per ricordare che si può, una gamba davanti all’altra, essere come quella bambina di Terezin”

