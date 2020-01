Brexit, tempi duri aspettano i britannici. Non c’è salvezza nell’isolamento

La GB e’ sempre stata aperta al mondo se il mondo si piegava alla GB, ed in molti casi lo ha salvato. Il Commonwealth unisce i paesi più diversi sotto la corona in modo pacifico ma no senza prevaricazioni. Il multilateralismo ha da sempre caratterizzato i governi di sua maestà.

I popoli del Commonwealth, sparsi in ogni parte del mondo, in passato furono sottomessi con le armi. più volte tentarono di ribellarsi al giogo. Tutto questo mette in luce indiscutibilmente il tipo di rapporti che questa gente era solita intrattenere col resto del mondo. quando le rivolte furono sul punto di avere successo, la GB ebbe l’intelligenza, che è mancata al figlio di John, di “uscirsene all’inglese”, inventandosi il Commonwealth. Commonwealth che non ha impedito agli aderenti di esercitare liberamente la loro sovranità. “Stiamo assistendo già ora a un rilancio degli indipendentismi scozzese, gallese ed irlandese, che trovano nuovo alimento nella volontà di questi popoli di restare nell’Unione europea, che si somma all’antico spirito di ribellione contro la storica oppressione da parte degli inglesi, e, nel caso dell’Irlanda del Nord, al desiderio di riunirsi finalmente con il resto della madrepatria. Non è pertanto casuale che Johnson si stia opponendo rabbiosamente alla tenuta di un nuovo referendum di autodeterminazione in Scozia. Ma il suo nazionalismo un po farlocco verrà presto alla prova dei fatti. Che farà, manderà le truppe ad occupare Edimburgo e Glasgow?” la GB non lo ha forse fatto ripetutamente in passato? non dimentichiamo le ripetute ribellioni irlandesi soffocate nel sangue nel corso dei secoli, non dimentichiamo la lotta dell’IRA protrattasi per tutto il secolo scorso?

ORA! La mia impressione in realtà è che le famose “conseguenze” di una exit siano più o meno pesanti solo per chi fa i quattrini con la finanza. Per gli altri, i fessi bene o male costretti a rapportarsi economicamente con il lavoro reale, peggio di così non può andare e perciò non hanno nulla da temere. La potenza finanziaria inglese può benissimo permettersi la Brexit, nonostante le lacrime di coccodrillo versate in merito, perchè non è affatto una succursale, ma uno dei centri nevralgici più importanti del capitalismo finanziario. La sgangherata finanza italiana, all’interno della quale fluttuano significativi capitali illeciti, avrebbe ivece ottimi motivi di preoccupazione ed è per questo che un referendum per l’Italexit non si farà mai, non certo per “salvare” chi è già arrivato in fondo al pozzo.

Brexit, tempi duri aspettano i britannici. Non c'è salvezza nell'isolamento

