La prescrizione così com’è rischia di paralizzare la Cassazione. L’allarme del primo presidente Mammone

I dati alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario: “Intervengano misure per accelerare i processi”. Camere penali: “Prospettiva paralizzante”. Verini (Pd): “Intervengano cambiamenti”. E sulla questione morale Mammone invoca “trasparenza nel Csm”

E se i media vi abituano a non considerare uno scandalo la carcerazione di un innocente, riflettete: i prossimi potreste essere voi. Questa è barbarie, non giustizia.

Evidente che un simile provvedimento fosse assurdo, non serve un genio per capirlo, un vero schifo giuridico.

Purtroppo quando un partito è disperatamente a caccia di consensi per arginare la propria crisi, così come il 5s, tutto fa brodo, ivi compresi i giustizialisti più beceri, le tricoteuses, solleticare l aloro pancia e spereare nel loro voto.

Evidente come la giustizia richieda da tempo immemore di essere riformata, resa efficiente e funzionale, partendo magari dalla logica con cui vengono eletti gli organi di governo, leggi CSM in cui nulla è cambiato nonostante quanto è palesemente emerso di recente.

Evidente come il processo debba essere meno bizzantino e ben più sostanziale, evidente come si debbano in parte rafforzare le strutture giudiziarie e allo stesso odo si debbano porre dei vincoli in termini di produttività e responsabilità.

Solo allora si potrà avere una giustizia efficiente.

Magari sarebbe anche il caso di eliminare obbrobri come il processo indiziario, la convinzione del giudice, rimettere in equilibrio accusa e difesa, così da avere dei processi in linea con quanto sarebbe necessario in un paese realmente democratico e civile.

Già che ci siamo sfrondare i codici ridondanti di leggi, leggine, gride.

Mi rendo conto essere un’opera titanica e posso capire il Bonafede che credo si senta inadeguato.

Altri hanno provato ma si sono trovati di fronte al fuoco di sbarramento corporativo, una guerra senza quartiere che li ha visti investiti a 360°.

Se non si hanno le capacità e la forza di poter mettere mano realmente alla “giustizia” sarebbe opportuno astenersi, non portare avanti riforme ingiuste e incivili.

Questa riforma fatta per arruffianrsi tricoteuses e giustizialisti ad ogni costo di fatto consegna gl’imputati ad un eterno calvario giudiziario che andrà a condizionare le loro scelte di vita per anni e anni, minandone la libertà.

Sostanzialmente si da per scontato che l’imputato sia colpevole e per tale ragione lo si condanna alla via crucis giudiziaria a tempo indeterminato, senz’altro inaccetabilmente lungo, vorrei ricordare al geniale promotore di questo obbrobrio che l’imputato è per definizione un presunto innocente fno al terzo grado di giudizio.

L’imputato e la società in generale hanno diritto di avere giustizia in tempi ragionevoli, su questo bisogna lavorare e non dare per assodato che stante il conclamato malfunzionamento della giustizia si elimina una doversoa salvaguardia nei confronti del cittadino imputato.

Il diritto ad avere giustizia in tempi ragionevoli è andato a farsi friggere, consapevoli di ciò si mana a farsi friggere l’estremo baluardo a salvaguardia del cittadino imputato, complimetoni!

Geniale!

Ovviamente non si prevede alcun ristoro per quel cittadino che venisse assolto dopo un calvario giudiziario trascinatosi ben oltre tempi che posano essere definiti minimamente accettabili, chi se ne frega di queste persone,cosa volete che importi della libertà di costoro, della possibilità di fare progetti a lungo termine.Quello che è importante è raccattare voti e quindi poltrone per un movimento che si è dimostrato ipocrita e inconcludente, prossimo a scomparire, non importa in ragione di cosa si raccattano i voti, tutto fa brodo.Non era il 5s a parlare di diritti, trasparenza e così via? Che fine hanno fatto tali impegni? Scambiati per qualche poltrona cui restare avvinghiati?

