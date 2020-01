La vita sospesa dei Renziani dite sostengono gli intellettuali sinistrosi no gente li distacco dal PD e la rinascita dei Renziani.

La vita sospesa dei Renziani By Fulvio Abbate

By Fulvio Abbate non concordo con la nuova impostazione demo populista che state impostando con Zingaretti, ma a nessuno viene in mente di leggere il programma di Italia Viva prima di parlare? È identico a quello del PD dei governi Renzi Gentiloni, quindi è il PD che è cambiato, non Renzi. Poi se a qualcuno piace il nuovo corso contento lui, ma non fate o scrivete articoli a vanvera.

Leggere questo articolo è molto impegnativo e difficile.

Il nostro autore, come uno studente che ha studiato poco, ce la mette tutta, deve riempire il foglio di parole e lo fa, mettendo insieme una serie di riferimenti fantasmagorici.

Iperbole, loci rettorici, insomma, un componimento dove esibire la propria cultura senza dire nulla.

Un erzegoviro degno di un Conte (quello a capo del governo, ahinoi) qualsiasi, un nulla nel nulla, un buco nero dell’intelletto che tradisce l’inesistenza ineffabile dell’intellettuale.

I’m sorry, mister, ma direi che dal suo nulla traspare solo l’astio verso Renzi e Italia Viva, che sarà poca cosa di fronte alle sardine, ma c’è, è in cerca di uno spazio, certo, ma Renzi può farcela, Conte, Dibattista, Di Maio e tanti attorucoli e cabarettisti del proscenio politico attuale, da soli, non riuscirebbero a costruire un partito e neppure a prendere voti.

Ma Renzi sì, ce la può fare e lo fa, con deputati e senatori che fanno proposte concrete (riforma dell’IRPEF, grandi opere, affermazione dello Stato di Diritto etc) e che possono generare idee.

La sinistra disprezza Renzi e chi lo vota, personalmente li accontenterò e se sarà il momento, non darò il mio voto a chi mi disprezza e ridicolizza, poi vedano loro, non è un problema mio.

Si sono renziano, sono infastidito da tutto questo antirenzismo, che assomiglia terribilmente al precedente antiberlusconismo, che mi infastidiva ugualmente. A furia di coltivare questo sentimento, la sinistra finì per farsi dettare l’agenda politica proprio dal suo odiato nemico, fino a perdere la propria identità.

Prima di criticare le cose fatte da Renzi (che aveva un caratteraccio ma almeno aveva un programma per me serio, che individuava esattamente i problemi del paese) vorrei che mi si spiegasse cos’è oggi di sinistra.

E sì che ho vissuto di politica per tutta la mia vita e non sono certo un sprovveduto.

Io ci penso da molto tempo ma non ho ancora trovato le risposte adeguate ai tempi che corrono. Il passato non mi interessa più perchè è morto ed è inutile coltivarlo, se non come storia e memoria degli errori passati. Richiamarsi al passato serve solo a rimandare ogni riflessione in proposito e a nascondersi vilmente di fronte alla complessità del mondo di oggi.

Avevo la tessera del PD ma oggi non ce l’ho più, mi sono autosospeso. Io sono sempre stato PRO e mai anti e oggi non so più come articolare questo PRO. In un paese che ha milioni di problemi non trovo più nessuno che dia, a questi problemi, delle risposte credibili, fattibili, chiare. Vedo solo tanta nebbia, con un PD perso nelle formulette governative che lo fanno stare a galla.

Io sono stato giovane comunista nella FGCI e poi iscritto al PD, PDS, DS, breve esperienza nella Margherita perché disgustato da D’Alema poi iscritto al PD ed infine, pure fra centomila dubbi, sono andato in Italia Viva. Non so se tutto è convincente in IV ma mi fido di Renzi e so per certo che in questo PD con lo sguardo rivolto al passato non sono riuscito più a starci.

La vita sospesa dei Renziani dite! no la rinascita dei renziani. Nel PD eravamo finiti. Con il parlare senza conoscere le cose si finisce per dire sciocchezze. Per i “renziani”, quelli veri e non gli opportunisti che sono rimasti, non c’era più nessuno spazio di discussione nel PD. Renzi ha fatto bene perché era l’unica cosa che poteva fare per non cadere nell’irrilevanza politica.

Le percentuali vere si vedranno… al momento ci sono solo sondaggi che vanno dal 3 al 6 ma ora basarsi solo su quelli è un po’ troppo presto.

In Francia 2500 intellettuali, i cosiddetti intellò, firmarono una petizione a favore di Cesare Battisti convinti che non solo fosse innocente ma che l’intero sistema giudiziario italiano fosse di secondo ordine, mica come quello francese, per non parlare delle forze dell’ordine certamente di sicuro stampo sudamericano. Alla confessione di Battisti moltissimi hanno mantenuto le loro convinzioni. La loro spocchia è superiore alla realtà. I nostri intellò, invece, si sono esercitati su Renzi. I nostri intellettuali, così immobili ed autoreferenziali, con tutto quello che covava, e cova, la destra non trovava niente altro di meglio da fare che attaccare l’unico personaggio “vivo” nel panorama asfittico e mefitico della nostra sinistra. E, avendo nostalgia del facile bersaglio, si esercita ancora con schizzi di acidità che scaturiscono da articoli come quelli del simpatico Fulvio Abate. Forse la storia rimetterà le cose a posto dando a Renzi i meriti per le cose fatte e i nostri intellò si rimangeranno le numerose critiche fuori luogo. Cosa ha fatto di sinistra il cattivissimo Renzi? Esempi? la Legge sulle Unioni Civili (ma non era un cattolico? uno scout cattolico?), Legge sulla Tortura (tanti aguzzini sono stati incriminati per sevizie a carcerati, se fosse stata in vigore durante il G8 molti non se la sarebbero passata liscia), Legge sul Caporalato (molte aziende sono state confiscate perchè la legge lo prevede se si dimostra il legame con lo sfruttamento della povera gente), Legge sugli Ecoreati (prima non c’erano punizioni solo multe), Legge sul Terzo Settore (nel paese con 6 milioni di volontari non c’era una legge per il settore), Finanziamenti per lo Sviluppo del Terzo Mondo, 350.000 migranti salvati dalla nostra Marina, che prima pattugliava il Mediterraneo, etc. etc. E mi permetto di aggiungere:il taglio del cuneo fiscale, detto anche 80 Euro, attaccati per anni e ora confermati ed aumentati a 100 Euro e circa un milione di ex CoCoCo, CoCoPro e altri vari contratti-truffa trasformati in contratti a tempo indeterminato con ferie, malattie, maternità, pensione, etc., cgrazie al tanto criticato JobsAct.

Ehhh, ma Renzi è narcisista … Domanda: quale politico non è egocentrico e narcisista? e Fulvio Abate non lo è? Io capisco che come dice il giornalista “il silenzio di Renzi inquieta” e desta preoccupazione nei suoi odiatori però sinceramente non credo che molti stiano bene se ne parlano ancora in questi termini.

Ne viene dato un giudizio come di un politico oramai morto però appena possibile gli sparano addosso con insistenza, con ansia senza un collegamento, anche con isteria (vedi HP e Travaglio & co.)

Vivete e lasciate vivere dai !

