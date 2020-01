L’essere o non essere di zinga è: un partito nuovo o un nuovo partito? Questo è il dilemma!

Zingaretti rompa davvero bilancini, equilibrismi e incrostazioni di corrente, entusiasmi e mobiliti alla riforma del Pd.

Continuate a parlare di “forma partito”, di “campi larghi”, di alleanze con questo o con quello. Mi raccomando mai una proposta concreta per contribuire a cambiare in meglio questo povero Paese. La vostra vocazione perdente è irrefrenabile. Poi aggiungo ma non voglio e non posso dare lezioni a nessuno ,ma credo fermamente che se si vuole rinnovare veramente occorre prima di tutto sgomberare il campo da tutti i capi e capetti che fino ad ora hanno perso TUTTE le battaglie elettorali TUTTE! DANDO LA COLPA AD ALTRI, VI RICORDATE LA GUERRA AL RENZI E LE COLPE AL RENZI? . Se Zingaretti vuole veramente rinnovare deve assolutamente fare pulizia.

VIA IL VECCHIUME IDEOLOGICO,serve aria fresa o idee fresche nuove moderne,il mondo e cambiato ammettetelo e cè da correre fare e sapere cosa fare,poi decidere programmate velocemente,altrimenti ritiratevi andate in pensione,e lasciate emergere chi i programmi le idee la volontà del fare cè la nel suo d n a ,come a già dimostrato di saper fare,

Non vedo la rassegnazione. Zingaretti ha annunciato il cosiddetto “partito nuovo”. Vedremo. Le intenzioni ci sono tutte, adesso è il momento di dare una svolta al pd e a tutto il mondo di sinistra. Altrimenti non si è capito per l’ennesima volta cosa è stato il voto che ha fatto argine a Salvini in Emilia e cosa significhi il movimento delle Sardine. Prodi ha detto una cosa abbastanza pesante: lasciare da parte una decina di persone che hanno interesse a non cambiar nulla nel PD e si dia inizio ad un nuovo percorso riformista e progressista allargato a tutto il mondo della sinistra. Come non dargli ragione, parole sacrosante.Ma prima dovete o lo volete capire che nessuno vi può più sentire e vedere dopo i tradimenti fatti al ceto medio e quello povero??? vi siete accordati e fate parte delle lobby,poteri forti,massonerie, banchieri e e alta finanza ABBANDONANDO tutto il resto ora il vostro posto e’ stato preso dalla Meloni e salvini…Punto, Nò, perchè ognuno vuole il suo orticello , la sx è divisa in tante piccoli correnti, 48w 75w 180w 220w 380w , la vedo dura trovare una ”corrente ” unica , comunque auguri e occhio ai coltelli nella schiena

L'essere o non essere di zinga è: un partito nuovo o un nuovo partito? Questo è il dilemma!

