Prescrizione, Zingaretti: Scelta di Italia viva molto seria e matura

“Considero la scelta di Italia viva molto seria e matura”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti ad Agorà su Rai3 parlando della scelta del partito di Renzi di non votare la proposta Costa sulla prescrizione.

Caro ZINGA ! Noi di Italia Viva concepiamo la nostra scommessa come una grande sfida liberaldemocratica per il futuro del nostro Paese. C’è uno spazio ancora più grande per noi. Non suoniamo ai citofoni, noi. Senza di noi oggi Salvini avrebbe i “pieni poteri”. Oggi serve uno scatto riformista. Noi di Italia Viva, sabato presenteremo il nostro piano Italia Shock. È tempo di innovare, di sbloccare i cantieri, per bloccare i populisti.

Poi serve coerenza! perché dico ciò! Fino a venerdì tutti per il proporzionale, ora tutti per il bipolarismo. Un anno fa molti dicevano che i gialloverdi avrebbero governato 30 anni, ad agosto ci accusavano di aver rafforzato Salvini, oggi dicono che la Lega è crollata. Tra un mese gli stessi diranno l’opposto di ciò che sostengono oggi. Suggerisco prudenza e senso della misura.

Sono passati 75 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli.Il 17 novembre, a Bologna, il segretario del Pd aveva assicurato, con una certa foga, che avrebbe abolito i provvedimenti di Salvini e che si sarebbe battuto per lo ius culturae. Poi se n’è dimenticato. Noi no

Aggiungi che! C’è un mondo che chiede che l’Europa si svegli e c’è uno spazio perché l’Italia giochi un ruolo di primo piano. Di questo deve occuparsi il governo. E su questo noi vogliamo fare la differenza.

Il compito di Italia Viva sarà dunque quello di un pungolo, «perché non si facciano errori che farebbero solo il gioco di Salvini. La ricetta giusta è più pragmatismo e meno ideologia, più buon senso e meno populismo». E se le cose andranno così, Italia Viva pensa di poter coprire uno spazio importante anche in Italia, «come En Marche in Francia o Kadima anni fa in Israele. È una scommessa ma il progetto sta marciando. E il prossimo week end a Roma faremo la nostra prima Assemblea Nazionale».

INVECE TU l’11 Gennaio, Cara Zingaretti annunciavi la volontà di sciogliere il Pd,dandone la colpa al movimento delle sardine che,era suo convincimento,avrebbero dato vita ad un nuovo partito di sinistra. che avrebbe potuto assorbire il Pd stesso.Presumo che questa sua tesi fosse stato illustrata, ragionata e condivisa con altri del partito.Certamente dietro questa decisione (delirante nella motivazione) c’era la certezza che, alle regionali, il Pd,sarebbe uscito perdente,e questa convinzione fa ben capire quanto tu Zingaretti capisci la politica. Comunque il disegno del segretario,è stato solo congelato dopo l’esito delle regionali e la dichiarazione di Orfini di questi giorni,(“Il Pd sta meglio, ma non sta bene. Vincere aiuta, ma non può mutare il nostro obiettivo: cambiare tutto e farlo davvero. Con coraggio. Perché problemi e limiti restano tutti lì e vanno affrontati di petto. Per questo, però, serve un congresso) traccia e disegna un partito sicuramente in crisi di identità che deve rimettere in ordine le idee e deve ripartire non solo da un programma,ma anche da una segreteria cazzuta che sappia farsi rispettare, e non solo,quello che dice Orfini fa capire quanto sia necessario per l’esistenza del Pd,chiudere i conti con il passato dalemiano che,ancora oggi tiene per le palle il partito tenendo ben strette quelle di Zingaretti. ATTENDIAMO L’EVOLUZIONE CONFUSIONARIA DENTRO IL PD.

L’alternativa ai populisti non si costituisce alleandosi con altri populisti declinanti: ma si costruisce con le idee e la voglia di innovare l’Italia. Sabato e domenica Italia Viva rilancia sulle idee: cantieri da sbloccare, prescrizione, lavoro e non sussidi, tasse. La prima Assemblea Nazionale della nostra nuova casa si tiene a Cinecittà, nel luogo dove i sogni prendono forma. Buon Governo contro Populismo!

